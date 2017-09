Péči o vodní plochu je třeba věnovat i několik hodin denně

Oba bydlí trvale Malenovicích. Libor Kašík v městské části Zlína vyrůstal, Bedřich Köhler si nedaleko během svého zlínského angažmá postavil domek. V pátek dvakrát v přímé konfrontaci uspěl zlínský gólman, který někdejšího parťáka vychytal. Nejdřív si jej vychutnal při samostatném úniku, hradeckého kanonýra s číslem 9 vychytal i svým posledním zákrokem v zápase při penaltovém rozstřelu. „Narval mi to přímo do lapáka. Bylo to štěstí,“ vychutnal si Kašík znova efektivní zákrok, kterým začal slavit tříbodový triumf.