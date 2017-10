Policejní odstřelovači v akci

Státní veterinární správa (SVS) s Ministerstvem zemědělství (MZe) dnes v Holešově proškolila na dvě desítky policejních odstřelovačů o problematice afrického moru prasat.

Divoké prase - ilustrační foto. Foto: Deník

Na základě usnesení vlády pomohou policisté myslivcům s odstřelem divokých prasat v oblasti výskytu nákazy na Zlínsku. Myslivci v tzv. červené zóně dosud ulovili či odchytili do pasti více než 80 divočáků. Dle aktuálních odhadů jich zbývá v oblasti ohraničené elektrickými ohradníky dalších osmdesát.

„Pomoc policie při odlovu divočáků je pro nás velmi důležitá, protože s podzimem přichází doba, kdy černá zvěř začíná migrovat, a mohlo by tudíž dojít k nežádoucímu rozšíření afrického moru prasat do dalších lokalit mimo vysoce rizikovou oblast,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. V zamořené oblasti bylo uloveno 885 divokých prasat, z toho v tzv. červené zóně 84. Vyšetření prokázalo nákazu africkým morem prasat pouze u jednoho do pasti chyceného selete. (ex)