Vydají Babiše a Faltýnka? Jak budou hlasovat poslanci z regionu?

Vydat, či nevydat? Poslanci dnes budou rozhodovat, zda vyhoví žádosti policie na vydání šéfa hnutí ANO 2011 Andreje Babiše a jeho stranického místopředsedy Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo. Deník oslovil poslance zvolené za Zlínský kraj a zeptal se, jak budou ve středu v Poslanecké sněmovně hlasovat.

Miroslava Strnadlová (ČSSD)

Vzhledem tomu, že kauza Čapí hnízdo nemá s prací poslance nic společného, tak mě zatím nikdo nepřesvědčil, že bych je měla nevydat.

Margita Balaštíková (ANO 2011)

Stále nevím, co měl Andrej Babiš udělat. Máme nezávislé soudy, a tlak ze strany médií by tak neměl být. Proto jako člověk říkám ne. Jako člen poslaneckého klubu budu postupovat jako mí kolegové.

Jaroslav Holík (nez. za ÚSVIT)

Mám nějaký názor, ale nechci narušovat názor našeho předsednictva, proto ho nyní nebudu sdělovat. Zatím tedy odpovídám: nevím.

Antonín Seďa (ČSSD)

Budu hlasovat pro vydání. Především v té době nebyli pánové Babiš a Faltýnek poslanci, a pokud jsou nevinní, měli se imunity zříct sami, aby se obhájili u soudu.

Ondřej Benešík (KDU-ČSL)

Budu hlasovat pro vydání, protože ANO vždy hlásalo zrušení imunity. Jestli bylo jejich jednání trestné, to ať rozhodne soud, minimálně však bylo neetické.

Vladimír Koníček (KSČM)

Ano, budu. Protože z toho, co bylo zveřejněno, vyplývá, že se to týká jejich aktivit předtím, než byli poslanci. Jedině u soudu se mohou obhájit, jinak by to na ně stále vrhalo stín.

Ludvík Hovorka (KDU-ČSL)

Jsem jednoznačně pro vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Nevidím důvod, proč by tomu tak být nemělo. Jejich jednání nebylo příliš etické.

Petr Gazdík (Starostové)

Jsem pro vydání. Ostatně vůbec prvním zákonem, který jsem před sedmi lety navrhl, bylo zrušení imunity poslanců. Tento bod mělo ve svém programu i hnutí ANO, bohužel se chovají jinak.

Petr Kořenek (ČSSD)

Budu hlasovat pro. Je konec volebního období. Kdyby to bylo v průběhu, nehlasoval bych pro vydání kohokoli. Ta událost nemá nic společného s poslaneckým mandátem ani s výkonem politiky. Ať se v řádném řízení prokáže, zda se něco stalo.

Pavel Volčík (ANO 2011)

Odpověď poslance se přes veškeré snahy jej kontaktovat redakci do uzávěrky vydání nepodařilo získat.

Marie Pěnčíková (KSČM)

S velkou pravděpodobností budu ve středu pracovně omluvena, ale jinak bych každopádně hlasovala pro vydání. I s ohledem na to, co říkal sám pan Babiš před pár měsíci, že bychom se neměli schovávat za vlastní imunitu, pokud se to netýká třeba výstupů na půdě sněmovny.

Radek Vondráček (ANO 2011)

Osobně budu hlasovat proti návrhu na vydání obou poslanců, ale očekávám, že sněmovna se asi většinově vyjádří pro jejich vydání.

