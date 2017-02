Posypová sůl: lidem pomáhá, psům škodí. Co s tím?

Zlínský kraj – Do krve rozbolavělé tlapky a hlavně trápení samotného pejska. Problémů spojených se solením silnic a chodníků kvůli námraze či sněhu si letos pejskaři kvůli svým čtyřnohým mazlíčkům užívají více než dost. Sněhu oproti předchozím letům napadlo letos více, a stejně tak více starostí zažívají i majitelé psů. Sůl na jejich tlapky totiž působí bolestivě.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Karel Pech

„Můj jorkšír mi při procházce stávkuje, nechce chodit. Pálí jej z toho tlapky, které pak musíme hned doma opláchnout a natřít nějakým krémem.

Sůl pro pejsky není ničím příjemným,“ posteskla si pro Deník Radka Juřičková z Otrokovic, která si už proto raději v tomto směru přeje brzký konec zimy.

Útrapy svého psa řeší také Hynek Kovařík ze Zlína.

„Po psu zůstaly malé skvrnky v pelechu, tak jsme zkoumali, z čeho to může být. Furt si vylizoval tlapy, až jsme mu pak našly krvavé stopy mezi polštářky v tlapkách. Před domem, kde má výběh, už proto raději nesolíme,“ řekl.

Zmíněných útrap čtyřnohých mazlíčků se pejskaři sice každým rokem obávají, nic ovšem nenadělají. Radnice v kraji totiž při údržbě zasněžených či namrzlých silnic kladou důraz na bezpečnost svých obyvatel.

„Je to pochopitelné z hlediska bezpečnosti lidí. Bohužel se solení nevyhneme, i když to znamená úskalí pro naše zvířátka. Ta na rozdíl od nás chodí bez bot, a tudíž tlapičkami po soli. Tak to zkrátka chodí,“ konstatovala veterinářka z Napajedel Iveta Stiksová.

Na druhou stranu z hlediska své profese vítá, když se města snaží solení omezit a namísto toho raději používají k ošetření silnic a chodníků třeba písek, štěrk nebo popel. V tomto směru je tak vůči psům šetrnější například město Brumov-Bylnice.

Chodníky tam totiž jednoznačně posypávají pouze drtí, a to také kvůli tomu, že jsou v chráněné krajinné oblasti.



Pět rad pejskařům od veterinářky:

Pokud to jen trošku jde, při venčení pejska je dobré se vyhnout solenému místu. „Raději než aby šel po soleném chodníku, ať jej přenesou na trávu. Nebo ho naloží do auta a vyvenčí třeba až na zasněžené louce nebo v místech, kde se nesolí. Chůzí po solených místech tlapky pejsků hodně trpí,“ říká napajedelská veterinářka Iveta Stiksová V případě kontaktu psích tlapek se solí je dobré hned doma tlapky umýt. Poté vysušit. Častým mytím se ovšem zase vysušují. Tlapky nejsou uzpůsobené na neustálé mytí. Na mytí je dobré použít pouze čistou vodu a na ošetření speciální mastný krém, který je uzpůsobený na psí tlapky.Je třeba dbát na pravidelné prohlížení tlapek. Sůl dokáže kůži poškodit. Důkladná a pravidelná péče o psí tlapky ušetří vašemu mazlíčkovi spoustu bolesti. Je třeba dbát na pravidelné prohlížení tlapek. Sůl dokáže kůži poškodit. Důkladná a pravidelná péče o psí tlapky ušetří vašemu mazlíčkovi spoustu bolesti. Pokud se v zimě pravidelné kontroly zanedbají, může dojít ke škaredému zánětu, třeba v meziprstí, což obnáší dlouhodobou léčbu.

Většinou to bez chemie nejde, ale…

Napajedla

V Napajedlích při údržbě chodníků postupují podle plánu zimní údržby, solí tudíž i chodníky. „Samozřejmě se snažíme apelovat, aby se solení omezovalo, ale v některých nezbytných případech není vyhnutí. Například když dlažba namrzá,“ konstatovala starostka města Irena Brabcová. Ze všeho nejvíce se snaží brát ohled na staré lidi a děti, které se musejí dopravit do školy. „Naopak se snažíme nesolit cyklo-stezku, která je třeba páteřní přes město. Je určena i pěším, a tudíž po ní mohou chodit i lidé s pejsky,“ dodala.

Otrokovice

K údržbě chodníků používají v Otrokovicích písek. Pokud to však klimatické podmínky vyžadují, přidávají malé množství soli. „Jedná se o případy, kdy je ledovka a led je nutné zkrátka na povrchu chodníku rozpustit. Prioritní je pro nás bezpečnost obyvatel. Pejsky se však snažíme zohledňovat tím, že právě sypeme hlavně písek,“ sdělila mluvčí otrokovické radnice Romana Stehlíková.

Zlín

V krajském městě chodníky ošetřují interním posypem v kombinaci se solí. Podle Jakuba Černocha z Technických služeb Zlín tomu tak ale není na všech chodnících. Ty jsou rozděleny podle důležitosti. Hlavní jsou ošetřeny chemicky, další pak inertním posypem. Záleží však na stavu chodníků a počasí.



Morkovice

Technické služby Morkovice používají všechny tři formy posypu, a to kamennou drť, sůl nebo jejich směs. Psí tlapky jim ale lhostejné nejsou a sůl používají jen v nevyhnutelných případech. Strojně nebo ručně tak ošetřují všechny tamní chodníky.

Chropyně

Chropyňské chodníky se proti náledí zpravidla solí. „Pro psy to je nepříjemné, ale stále je to bohužel menší zlo než zlomená noha některého důchodce," podotkl ředitel tamní správy majetku města Stanislav Kalinec. Město se stará o valnou většinu chodníků, jsou také ale ulice, kam se s technikou nedostanou například kvůli zaparkovaným autům. „Lidé si tam raději budou parkovat a chodník si ometou sami," doplnil.

Uherský Brod

Zimní údržba chodníků v Uherském Brodě se provádí všemi dostupnými technologiemi. Mimo úklid sněhu pluhem je také využívána technologie rotačního kartáče. Zmíněné mechanické odstranění sněhu se doplňuje jak inertním, tak chemickým posypem. Úklid sněhu na chodnících se strojně provádí v šířce 1,5 m, v této šíři se provádí i chemické ošetření. Všeobecně platí zásada, že chemické rozmrazovací prostředky (i ve směsi s inertními materiály) se aplikují na zbytkovou vrstvu sněhu, kterou již nelze odstranit, nebo na místech, kde se začíná tvořit námraza.

Uherské Hradiště

Zimní údržba chodníků v Uherském Hradišti je prováděna zejména plužením, případně posypem inertním materiálem. Chemické rozmrazovací prostředky v podobě solení se používají pouze na chodníky, které jsou zařazeny do takzvaného solného programu, a tam, kde je užití ostatních prostředků proti námraze neúčinné. Psi se však kontaktu se solí nevyhnou především na chodnících sousedících s hlavními komunikacemi. Právě na nich se totiž solný roztok nejvíce využívá.

Rožnov pod Radhoštěm

„Rožnov je v Chráněné krajinné oblasti Beskydy, takže se zde zásadně nesolí. K údržbě se používá jen inertní posyp, ve výjimečných případech se solí pouze přechody pro chodce," informovala Michaela Slobodová, vedoucí odboru správy majetku města.

Valašské Meziříčí

„Chodníky se udržují plužením a inertním posypem. Když je ledovka, přidává se do posypu sůl," sdělila Renata Votrubová, mluvčí radnice.

Vsetín

„Pokud sněží, udržujeme chodníky pouze pluhem a nesolíme. Když přestane sněžit, komunikace prosolíme a vyhrneme. S ohledem na úrazy, pokud je ledovka, náledí a přímrazky, solíme automaticky. Na žádosti obyvatel, většinou kvůli psům, nesolíme několik míst ve Vsetíně, ale to je zanedbatelný počet chodníků. Konkrétní místa jsou uvedena v plánu zimní údržby. Na cyklostezkách, kde je zvýšený pohyb pejskařů, nesolíme vůbec," uvedl Lubomír Střelec, ředitel Technických služeb Vsetín.