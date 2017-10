Požár střechy ve Tlumačově způsobili dělníci. Oprava se o dva měsíce zpozdí

Zbytečné starosti, zbytečné zdržení. Nepříjemnosti provázejí nové volnočasové centrum v Tlumačově, které vzniká úpravou chátrající budovy v centru obce za více než 5,2 milionu korun. Za zpoždění stavby může srpnový požár střechy. Škodu odhadl starosta obce Petr Horka přibližně na dva miliony korun.

„Střecha je natolik poškozená, že dělníci musejí udělat novou,“ konstatoval starosta.

Jak tedy k požáru došlo? Pracovníci v létě prováděli izolatérské práce na střeše, když jeden z nich tavil lepenku za pomoci hořáku a bomby. „Tím došlo k zahoření,“ připomněl starosta.

Firma se podle něj k mimořádné události hlásí, obec však dodnes stále čeká na vyjádření ze strany pojišťovny.

„Nepochybně tím došlo k oddálení ukončení celé stavby. Volnočasové centrum mělo být původně hotové do konce tohoto měsíce. Nyní budeme rádi, když budova bude dokončena včetně střechy do konce roku. A to budeme chtít, aby do Vánoc v takovém stavu byla,“ podotkl tlumačovský starosta.

V minulosti v objektu fungovala mimo jiné třída základní školy či mateřinka. Objekt pochází přibližně z roku 1830, časem byla budova dodělána do dnešní podoby různými přístavbami. Na úpravě firma pracuje už od června.

„Z devadesáti procent jsou nyní hotové omítky, je zabetonovaná podlaha. Příští týden dělníci omítky dokončí, stejně tak dlažbu,“ nastínil starosta.

Oprava budovy ztěžuje lidem příchod do tamního Kulturního a informačního střediska (KIS).

„Tím, že se tady pracuje, je přístup k nám omezený. Návštěvníci musejí chodit v podstatě přes staveniště,“ konstatovala vedoucí KIS Renáta Nelešovská, které pořádá v obci celou řadu akcí. Až budou mít v obci nové volnočasové centrum, mohou obnovit třeba cvičení taiči, do prostor se také přesunou lekce jógy, které se konají v budově pečovatelského domu.

Centrum uvítá také Hana Hlobilová, vedoucí tlumačovského střediska Domu dětí a mládeže Otrokovice.

„Budeme rádi, když naše aktivity budeme moci přizpůsobit a provádět i v tamních nových prostorách,“ uvedla.