Poznáte kolii nebo irského setra? Na výstavě se sešlo devadesát čtyři plemen

Velkým dnem byla sobota například pro čtyřletého Crosbyho z Třineckého Podlesí. Jako hrdý zástupce plemena border kolie soutěžil na výstavě o titul psího šampiona. Geny ušlechtilosti a krásy měl rozhodně po kom zdědit – jeho psí otec podobnou soutěž vyhrál. Nemohl proto chybět na krajské výstavě psů, která se konala ve zlínské sportovní hale.

„Ve Zlíně jsme poprvé a moc se nám líbí průběh a organizace soutěže," přiznala majitelka Crosbyho Dana Kučerová.

Ta na soutěžní výstavu přicestovala společně s dcerou Jolanou. Crosby měl však obrovskou konkurenci. Na výstavě se sešlo tři sta padesát osm psů, a to zástupců devadesáti čtyř psích plemen. Akci pořádal Kynologický spolek Zlín pod záštitou Českomoravské kynologické unie. Zúčastnit se jí mohli pouze psi s průkazem původu.

„Mezi vystavovateli má akce příznivý ohlas, hodně se jich hlásí opakovaně už roky. Výstava se v Česku řadí spíše k menším, ale možná se spoustě lidem líbí právě to komornější prostředí," uvedla za organizátory Alena Horáčková.

Stovky psů si v doprovodu svých majitelů atmosférů soutěže užívaly. Předváděli se v kruhu porotcům, nechali se česat, hladit, sem tam zhltli nějaký pamlsek. Někteří hafani dováděli, jiní způsobně seděli a čekali, až přijdou na řadu. Diváci si chlupáče zvědavě prohlíželi.

Vždyť tolik různých psích ras v jedné hale, to je opravdu vzácnost. Chovatelé si mezi sebou vyměňovali poznatky a zkušenosti. Všude panoval přátelský ruch. I když výstava ve Zlíně neměla světový rozměr, všichni přítomní se cítili světově.

„Přijeli jme z Olomouce a máme s sebou 8 měsíční labradorku Bellu, zatím se učí," uvedli manželé Hamplovi z Olomouce.

Jen kousek od nich stála Eva Skovajsová ze Slavičína. Svou krásu a šikovnost tady předváděl její bílý chlupáč, samojed Charlie.

„Máme ho doma v bytě," smála se majitelka na dotaz, jak má pro Charlieho velkou zahradu.

Charlie nakonec zabodoval a v hlavní kategorii pes Zlína vybojoval stříbrnou medaili. Vítězství si nakonec odnesl novofundlandský pes Rufus Arty z Janovské uličky.

„Je to velice klidný a přátelský pes, který miluje děti," popsala svého šampiona jeho majitelka Lucie Halusková ze Zlína.

Rufus je podle ní rodinný pes a řadí se k pracovním plemenům. Miluje vodu. „Je to náš plaváček," usmívali se spokojení majitelé vítěze Rufuse.

Psem sympatie se stal Bernard „Bertík" Lord Everdene, sedmiletý irský teriér.

„Je klidný, veselý, mlsný a rád běhá. Má také smysl pro humor," popsali jeho povahu majitelé Jarmila Viktoříková a Josef Viktořík ze Zlína.

Zítra se vydá „do světa" Hedvika Živníčková z Horní Lidče s sebou měla i malé štěně papollona, jmenovalo se Daily.



„Zítra jde už do světa, ani si to nechci připomínat, jak mi bude smutno," posteskla si majitelka.



„Věřím, že se malá raubířka bude v novém domově mít bezvadně. Měla by začít dělat agility, jen co trošku povyroste. Přeji jí psí štěstíčko," popřála své oblíbenkyni paní Hedvika.



Kromě Daily mohli návštěvníci obdivovat její matku Arinku, která je ověnčená dřívějším vítězstvím.