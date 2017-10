Přání seniorů: Chceme dožít doma

Stará okna i dveře, kovové zárubně, oprýskané omítky. Ne všechny budovy zlínské nemocnice Tomáše Bati působí utěšeným dojmem. Neoddiskutovatelně je na nich vidět zub času. Návrat do 70. let 20. století. Jako z Dietlova seriálu Nemocnice na kraji města. Kdo z nás by se chtěl dostat na takové místo? Snad i proto chtějí lidé pečovat o své blízké raději doma.

8 ZOBRAZIT DALŠÍ FOTOGRAFIE Nadační fond Zůstaneme doma ve spolupráci s Krajskou nemocnicí T. Bati nabízí zdarma pomoc při péči o blízké v domácím prostředí. Lektorky fondu zájemce například naučí, jak zvládnout polohování, jak provést hygienu či vybrat správné pomůcky.Foto: Deník / Karásek Jan

„Jdete na seminář Zůstaneme doma?“ ptá se usměvavá asistentka tiskového oddělení krajské Baťovy nemocnice. Vyřídí ještě pár slov s televizním štábem a už nás odvádí chodbami nemocnice na místo, kde se sešli lidé, kteří chtějí pečovat o své blízké s hendikepem. Strohost vnitřních prostor vyvolává skličující dojem. Klidně by se tady mohl natáčet snímek s děsivým tématem. Sestupujeme po schodech do suterénu. Všechny příchozí vítá Kateřina Smolková, lektorka a ředitelka nadačního fondu Zůstaneme doma. Fond podporuje seniory a seniorky s hendikepem. Jeho hlavním smyslem je podpora možnosti zůstat v přirozeném domácím prostředí a dožít doma, vysvětluje ředitelka. Jak se však o své blízké nejlépe postarat a přitom nezničit sami sebe? ČTĚTE TAKÉ: Nejvíc peněz mají manažeři, bankéři, lidé v IT. Bědují zato číšníci „Na vlastní kůži jsme zjistily, jak je náročné skloubit péči a zaměstnání, i když jsme měly spoustu potřebných vědomostí i dovedností. Jsme totiž zdravotní sestry a všechny jsme učitelky odborných předmětů na střední zdravotnické škole,“ uvádí lektorka Olga Mičulková, zatímco si rovná na stole pomůcky pro práci s pacienty. Staré stoly jsou do oblouku; za nimi sedí několik žen a jeden muž středního věku. Spojuje je potřeba postarat se o své blízké, nenechat je v konečné fázi života v nějakém zařízení. Uprostřed místnosti, zasunuté mezi stoly, je umístěné nemocniční lůžko. Naproti malý stůl s vlhčenými ubrousky, tubusy umývacích pěn, rehabilitační polštářky. Všemi věcmi je skrz na skrz prolezná nemoc, bolest a utrpení. „Každá rodina nám stručně řekne, v jaké situaci se nachází, jak na tom je ten, o koho se budou starat. Nejčastěji jde o maminku či tatínka, ale taky o manželku, manžela, sestru atd.,“ zahajuje seminář ředitelka nadačního fondu. „Mám v nemocnici neteř po mozkové mrtvici. Po třech měsících v nemocnici ji teď přesunuli na LDN,“ začala vyprávět Vlasta Čalová, která chce získané informace předat své sestře. „Dokáže mluvit, jíst. Pravá strana je dobrá, ale levá strana je nefunkční,“ popisuje potíže své neteře. Hlavně by chtěla ukázat, jak pečovat o nehybného pacienta na lůžku: jak s takovým pacientem manipulovat, jak ho polohovat, co nejsnáze posadit na židli, jak ho přebalit. Práce náročná fyzicky, ale nejvíce ovlivní psychiku člověka. Často přichází chronická únava, problémy s páteří, někdy také pocity smutku a beznaděje, když je jejich blízcí nepoznávají. „My máme doma babičku, 94 let, po zlomenině krčku. Zřejmě už asi chodit nebude. Potřebujeme se dozvědět základní informace. Je to pro nás úplně nová situace,“ vysvětluje pan Mrázek ze Zlínska, který přijel se svojí tchyní. Starat se budou o její maminku. Základem pro péči o hendikepovanou osobu je podle dvojice lektorek obstarání nemocničního lůžka, nejlépe polohovacího. „Díky možnosti snížení a vyvýšení lůžka dokážeme jednodušeji člověka přesunout z místa na místo, lépe ho přebalit,“ radí Kateřina Smolková a dodává, že možnost polohování lůžka usnadní takové úkony, jako je asistence při jídle. Dokáže také zpříjemnit život pacientovi. Pololežící nebo sedící pacient se může přímo z lůžka dívat na televizi, číst knihu, dělat to, co ho bude bavit. Lůžko není nutné kupovat, lze si ho i pronajmout. Dalšími pomůckami je chodítko, kolečkové křeslo, pojízdný klozet či nástavce na toaletu. ČTĚTE TAKÉ: Krajská záchranka dostane přístroje pro masáž srdce Ředitelka fondu ulehá na nemocniční lůžko a Olga Mičulková předvádí, jak lehce a bez námahy manipulovat s milovanou osobou, která by práci pečujícím jistě ráda ulehčila, ale nemůže. Manipulaci si mohou vyzkoušet i přítomní. Bez problémů se jim daří jiného člověka přesunout na židli nebo invalidní vozík. Zjišťují, že k péči mohou využít pomůcky, které ještě neznali. I lektorky Mičulková a Smolková pečují o seniory. „V péči mám 88letou maminku, tak vím, jak je to náročné. Zároveň ale také oboustranně obohacující,“ dodává Smolková. Populace 65+ bude tvořit třetinu Populace 65+ let je v ČR zastoupena téměř 20 %, v roce 2030–40 je předpoklad až 30 %. „Největší nárůst lze očekávat ve skupině 80letých,“ uvedl primář Centra klinické gerontologie Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně Milan Forejtar. Starší lidé mají více nemocí najednou, jsou tzv. křehcí, onemocní snadno dalšími chorobami, které se jim často vracejí, mívají cukrovku s komplikacemi, kardiovaskulární problémy, častější zlomeniny nebo poruchy kognitivních a paměťových funkcí, upozornil lékař. V současné době se například odhaduje, že demencí trpí asi 150 000 osob, což je jen špička ledovce. Ve skupině nad 80 let je to až polovina lidí. „Všechna tato data argumentují ve prospěch speciálního přístupu ke starším nemocným a k jejich léčbě – tak, abychom dosáhli obstojné kvality jejich života v závislosti na povaze a závažnosti onemocnění,“ dodal primář. Starší mají problém i s rýží. Jak na jejich jídelníček? K výživě seniorů je třeba podle odborníků přistoupit racionálně. Samozřejmostí je pravidelnost, pestrost, ale i barevnost stravy tak, aby lákala ke konzumaci. Jíme přece i očima! Více radí Vladimíra Vajová, staniční sestra oddělení geriatrie Centra klinické gerontologie ve Zlíně. „Strava by měla obsahovat dostatek kvalitních bílkovin, tedy kvalitního masa upraveného tím nejjednodušším způsobem, ovoce, vlákniny,“ uvádí Vajová Ve výživě seniorů je vhodné zařadit hodně jogurtů, tvarohů, které obsahují vápník a stopové prvky, stejně tak je vhodné i červené maso, které je zdrojem železa. Senioři totiž velmi často trpí na anémie. Vyhnout bychom se měli přípravě jídel smažením, fritováním a používáním velkého množství živočišných tuků. Pokud zdravotní stav seniorů dovolí, je žádoucí zařadit do jejich jídelníčku cereálie. „Někdy bývá cereální pečivo pro seniory špatně rozkousatelné, dnes už ale existuje vláknina rozpustná ve vodě. Lze ji užívat i v tabletách,“ radí staniční sestra. Pokud senior není schopen přijímat pevnou stravu, je tředa ji mixovat, pasírovat, krájet na kousky „K dispozici jsou také nutriční doplňky, tekutiny, které obsahují všechny důležité prvky. Dodají část výživy, kterou senior nemůže přijmout formou běžného jídla,“ vysvětluje Vajová. Pokud jsou senioři zvyklí na určité potraviny, není vhodné jim nabízet jiné nebo se snažit, aby se stali vegetariány či makrobiotiky. Naopak je třeba jim dopřát vše, co mají rádi. V případě diabetes je třeba snížit hladinu cukrů, v případě onemocnění srdce je vhodné používat spíše rostlinné tuky než živočišné. „Problematická může být i vařená rýže, která bývá seniory špatně přijímána z důvodu problematické konzumace a možnosti vdechnutí,“ uvádí rizika staniční sestra. „Pokud pečujeme o starého člověka doma, je nutné pohlídat, aby minimální dávka příjmu tekutin byla kolem dvou litrů,“ vysvětluje staniční sestra. Pokud tomu tak není, zahušťuje se krev, může dojít k cévní mozkové příhodě, vznikají močové infekce. U seniorů mívají dramatický průběh. U starších lidí často dochází k poruchám pohybu střev. Objevují se bolesti břicha, pocit plnosti a říhání, snižuje se chuť k jídlu. Obyčejná zácpa se může jevit jako velmi závažné nemocnění. RENÁTA VEČERKOVÁ

