Přejít cestu do školy je dobrodružstvím

I v dnešní době ještě chybí na silnicích před školními institucemi jakákoli dopravní značení upozorňující na přecházející děti. Ulici Dlouhou ve Slavičíně přechází každé ráno desítky dětí, aby se dostaly do ZŠ Malé Pole nebo MŠ Slavičín. Přecházejí zde i maminky s dětmi,které jdou na blízké dětské hřiště. Nenajdeme zde však ani značku Pozor děti, dokonce ani přechod pro chodce, chybí i zpomalovací retardéry.

"Tuto situaci se snažím řešit už více než 3 roky. Jedno dítě nám tady odchodilo školku, teď chodí kousek vedle na základní školu. Za chvíli sem do školky bude chodit naše druhé dítě a stále se nic neděje. Situace na silnici je velice nepřehledná, zastavují tady auta rodičů, kteří vedou děti do školky. Stojí v jednom jízdním pruhu, další auta je objíždějí, do protisměru jedou další. Mezi tím pobíhají děti," stěžuje si na extrémní situaci tatínek dětí Aleš Bartončík.

"Situace na ulici Dlouhá je kritická. Přejít přes cestu je velkým dobrodružstvím," uvádí ředitel ZŠ Malé Pole Roman Goldbach.

"Ani nevím, jak děti přecházejí. Zaparkovaná auta zasahují do cesty, jezdí zde zásobování, dopravní situace je opravdu nepřehledná. Nevíme, jak děti ochránit. Zatím se žádná dopravní nehoda nestala, ale co není, může se kdykoliv stát," dodává rozhněvaný ředitel.

Ulice Dlouhá se jmenuje podle své délky. Je opravdu dlouhá, měří více než jeden kilometr.

Její délka svádí k rychlé jízdě, přičemž pouze na jedné straně, vzdálenější od školky, je opatřena jedním retardérem, na kterém již hlodal zub času.

Řešení situace požaduje i ředitelka MŠ Slavičín Jarmila Gottfriedová.

„Školka leží v těsné blízkosti silnice. Ranní a odpolední situace u školky, kdy si rodiče vyzvedávají své děti, je velmi nepřehledná. Rodiče mohou zastavit jen u cesty, parkovací místa jsou plná. I pro nás je obtížné přejít s dětmi přes cestu. Není tady přechod. Máme vymezené místo, kde s dětmi přecházíme, a používáme terčíky. Ale i tak mají paní učitelky při přecházení cesty s tolika dětmi strach,“ popisuje nepříjemnou situaci ředitelka.

Jako velmi jednoduché řešení se nabízí namalování zebry na silnici a umístění značek upozorňujících na děti tak, jak to požaduje vedení školy i školky. Ale to není jen tak.

„Přechod pro chodce je dopravní značení, stejně jako značky Pozor děti, a to musí povolit na základě projektové dokumentace dopravní inspektorát PČR,“ vysvětluje starosta Slavičína Jaroslav Končický.

„Jenže ten po nás požaduje doložení frekvence dopravy na této ulici, sčítání vozidel a další. A vzhledem k tomu, že ulice Dlouhá je vedlejší místní komunikace, nejde tedy o frekventovanou cestu hlavní, žádost o zřízení přechodu pro chodce neprošla,“ uvádí starosta.

Řešení se nabízí více: položit několik retardérů, namalovat žluté čáry podél cesty a zamezit možnosti zastavení, udělat vyvýšené nájezdy z každé strany při vjezdu do ulice Dlouhá, či zjednosměrnit provoz obousměrné silnice.

Ale každé z těchto řešení nevyhovuje nějaké skupině občanů. Retardéry nechtějí obyvatelé přilehlého sídliště z důvodu zvýšených zplodin a hluku při jejich přejíždění.

Vznik vyvýšených nájezdů by mohl podnítit kreativitu teenagerů na skateboardech nebo jiných prknech. Žluté čáry a nájezdy vadí školce.

„Zamezení možnosti parkování před školkou znesnadní situaci rodičům, kteří vodí děti do školky. Není tady možnost parkování a v případě špatného počasí by museli rodiče chodit s dětmi velmi daleko, pokud by se jim vůbec mezi domy podařilo zaparkovat,“ vysvětluje nevýhody takového opatření ředitelka školky.

Pokud rodiče parkují u školky, porušují tím dopravní pravidla podle zákona o silničním provozu.

„Kromě samotného řešení zklidnění dopravy v oblasti MŠ se město zabývá i otázkou zvýšení parkovacích kapacit v rámci ul. Dlouhá. S řešeným problémem u MŠ sice souvisí nepřímo, ale částečně by situaci pomohl vyřešit,“ vyjádřil se k situaci vedoucího odboru investic Ladislav Janáček.

Podmínkou jednoho z navrhovaných způsobů parkování, který by měl mít pozitivní dopad na zklidnění dopravy je ovšem zavedení jednosměrného provozu v celé délce parkovacího pruhu průjezdného směrem na Hrádek,“ vysvětluje vedoucí odboru.

S tím však souvisí další možné problémy: riziko zvýšeného dopravního zatížení v křižovatce u prodejny Tesco apod.

“Město uvolnilo částku 350 tisíc korun na vybudování zpomalovacího retardéru ve formě stavební úpravy. Zpomalil by dopravu a bylo by zároveň vytvořeno osvětlené místo pro přecházení. Už je to dlouhá doba a rok 2017, na který byla částka vymezena, pomalu končí,“ argumentuje pan Bartončík.

„Pro mě z neznámého důvodu následně město vytvořilo anketu pouze pro rodiče MŠ. Nabízela tři varianty. Zachování původního stavu, nebo retardéry v křižovatce, nebo zvýšený nájezd silnice. Kdo by to byl řekl, vyhrála první varianta. To bylo přeci jasné!“ zlobí se Bartončík, který dodává, že neví, kde je problém.

Zda je problémem legislativa, pomalá práce investičního oddělení nebo malý tah na branku ze strany radnice? Že se jen tak nevzdá a bude o možnost přehledného a bezpečného přecházení pro děti bojovat dál, je mu však jasné.

