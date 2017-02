Při výcviku chodíme se zbraní i na záchod. Jako by byla nabitá

Zlín - Ještě před deseti lety jezdívalo na vojenská cvičení jen pár nadšenců. Aktivních záložáků ale přibývá. „V naší rotě je přibližně 150 aktivních záloh," říká dvaatřicetiletý kulometník Jan Polášek, který spadá pod Krajské vojenské velitelství Zlín jako příslušník 231. pěší roty aktivní zálohy Zlín. „Dříve nás jezdívalo na vojenská cvičení jen dvacet, ale nyní přijede třeba sto vojenských záloh," zmínil.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Jelínek Jan

Aktivní vojenské zálohy mívaly dříve jedno týdenní cvičení za rok. Poté, co začaly obavy z útoků teroristů, trénují několikrát do roka. „Vojenský výcvik je dřina, ale baví mě," říká aktivní záložník Jan Polášek ze Zlína.

Čím to je? Možná i tím, že jsou vyšší odměny. Aktivní záložníci dostanou měsíčně příspěvek 1500 korun, zatímco dříve to byla jen pětistovka. Podmínkou ale je, že musí absolvovat alespoň jedno delší, třeba desetidenní cvičení. I aktivní zálohy jsou přitom placeny podle armádních tabulek.

„Teď jsem desátník, ale každý začíná jako vojín- -střelec," vysvětlil Jan Polášek. Podle zájmu se pak může přihlásit do nějakého družstva. „Mně se zalíbil kulomet, tak jsem si nechal změnit vojenskou odbornost," dodal voják ze Zlína.

Kulometníkem je asi šest let. Nyní by měl být svobodník, právě to je s kulometem nejvyšší možná dosažená hodnost.

Na cvičení jezdí vojáci na různá místa. Jeho rota trénuje nejčastěji ve Vyškově nebo v prostoru Libavá. Na pokojích bývají po 40 lidech, obvykle ve srubu, kde jsou pouze kamna, vojenské palandy, staré plechové skříňky a krom toho skoro nic. Vojáci mají při cvičení po celou dobu u sebe zbraň, i v noci. Je sice nabitá jenom při střelbě, ale ostražitý je potřeba být neustále.

„Bereme si zbraň i na toalety a do sprch, musíme se chovat, jako by byla stále nabitá," vysvětlil Polášek.

V rámci cvičení absolvují aktivní záložáci i dvacetikilometrové noční pochody a různá tematická cvičení, včetně chemické přípravy, taktiky, orientace v terénu, zdravovědy i trénink stavby lesního přístřešku, ve kterém pak několik dní nocují.

„Osobně dobře střílím z kulometu, ale vůbec mi nejde radiopříprava, takže příliš nezvládám naladit si vysílačku," přiznal aktivní voják, kterého vojenství zajímá už od malička.

Ve třinácti letech dostal pouzdro na plynovou masku, kterou si jeho táta schovával z vojny, a to ho zaujalo. Začal sbírat vojenské předměty a zajímat se o vojenství. Hlavně o druhou světovou válku. K jeho oblíbeným knihám patří od Karla Richtera „Voják se nevzdává" o československých vojácích, kteří bojovali s Ludvíkem Svobodou v Sovětském svazu.

Koníček ho přiměl navštívit i různá neobvyklá místa.

„Byl jsem se podívat na čundru v Dukelském průsmyku, což je kopec na hranici s Ukrajinou a Polskem. Zaujalo mě, že je tam hrozně moc vojenských stop, různé zákopy, díry po minách, spousta nábojů, stromy zdeformované střelami. U jednoho stromu jsme našli deset vystřelených nábojnic a dalších pět nevystřelených, tak jsme přemýšleli, jestli to těm vojákům padalo z ruky," vylíčil Honza Polášek.

Zvláštností Dukelského průsmyku je i fakt, že jsou zde stopy po bojích z první i druhé světové války.

Dvaatřicetiletého mladíka ze Zlína před zájmem o vojenství neodradilo ani náročné cvičení, které absolvoval hned ve dvaceti letech.

„Když jsem byl poprvé na vojenském výcviku, bylo to hodně náročné," přiznal voják.

„Neměli jsme žádné osobní volno, a protože nás začátečníků bylo jen pár, dali nás dohromady s profesionálními vojáky. Pořád jsme běhali a skoro vůbec nespali," popsal Zlíňan.

Na jeho prvním cvičení bylo téměř 400 profesionálů a pouze šest vojáků v záloze. Vyčerpaní začátečníci pak dostali potvrzení na vojenské cvičení a razítko, že jsou vojáky v aktivní záloze.

„Profesionálním vojákem bych ale být nechtěl, je lepší to mít jako koníčka," zmínil Jan Polášek, který se živí jako strojní seřizovač v Barumu Otrokovice.

„A proč jsem se dal k aktivním zálohám? Chci udělat pro vlast něco navíc než ostatní," dodal Polášek.

Poslední cvičení absolvoval v listopadu v Uherském Brodě, další ho čeká na jaře.

MARCELA KANIOVÁ