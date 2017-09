Stovky školáků mají za sebou první školní den. Podívejte se

FOTOGALERIE/ Konec letním radovánkám, vstříc školním povinnostem. Stovky školáků mají už dneska za sebou první školní den. Nejdůležitější den to byl hlavně pro malé prvňáčky, kteří do školních lavic usedli poprvé. A to za přítomnosti svých rodičů.

„Vedeme dneska naše druhé dítě, Aničku. Velice se do školy těšila,“ řekla Deníku maminka Radana Zenáhlíková, která přihlížela prvnímu školnímu dni u své dcerky v 1. B Základní školy T. G. M v Otrokovicích.

Její starší syn Matěj začal letos osmou třídu.

„Anička byla varována bratrem, který má už určité zkušenosti, že ji nečeká jen zábava, ale také hlavně povinnosti. Tak snad ji to bude bavit po celý rok,“ přála si Radana Zenáhlíková.

Například zase třídní 1. A. Renata Šivicová otrokovické Základní školy Trávníky přivítala letos ve své třídě dvacítku prvňáčků.

„Mám tu více holčiček, než chlapců. Všichni vypadají, že se těší. Děti přivítali v jejich prvním školním dni naši deváťáci,“ řekla Renata Šivicová, která učí první třídu opět po dvou letech.

Nový domov, nové dojmy i radost z matematiky. Prvňáčci ve Zlíně se školy nebojí

Jen šestadvacet dětí nastoupilo do první třídy na 1. Základní škole Emila Zátopka ve Zlíně. Přesto se ale počty nových žáků na této škole změní.

Sportovní škola totiž otevírá i letos čtyři sportovní třídy žáků čtvrtého ročníku. Do nich přestupují mladí, vybraní sportovci z ostatních základních škol.

Do 1.A na 1. ZŠ Emila Zátopka ve Zlíně se vydal se svými rodiči i Hubert Růžička ze Zlína. Posadil se do první lavice a čekal, až přijde paní učitelka.

„Jaká bude, bude hodná?“ honilo se mu zřejmě v jeho hlavě v tu chvíli.

Hubert si v poslední době musel zvykat na spoustu nových věcí. Vždyť teprve před nedávnem se sem přestěhoval z Benešova u Prahy a tak mu ve Zlíně začíná nový život i škola.

„Vůbec to neřešil jestli chce jít do školy, prostě to vzal jako fakt, že do ní stejně musí,“ usmál se Bertíkův tatínek Tomáš Růžička, který ho přišel doprovodit jeho první školní den. Hubertovi rodiče Zlínskou „sportovku“ zvolili záměrně, protože by rádi, aby Bertík hrál fotbal, stejně jako v Benešově.

Podle jeho tatínka ale asi nebude úplně hodný žáček, ale paní učitelka na něj určitě zapůsobí. „Tak uvidíme,“ mrkl tatínek.

Jej jich málo, ale přesto jsou. mezi novými žáčky jsou i ti, kteří mají rádi matematiku.

„Těším se nejvíc na matiku,“ prohlásil Ondra Julina, žák 1.B ze 16. Základní školy Okružní na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně. Pochlubil se, že počítat už umí. Holky ze třídy prý ještě nezná, ale kamarády kluky prý ve třídě má. A paní učitelka? „Líbí se mi,“ přiznal. Nejvíc se mu ale prý jeho první den líbila prohlídka školy. Rodiče vidí Ondru jako akčního žáka, přesto jak se přiznali, oni sami cítili drobnou „roztřesenost“.

Slzičky v očích měla zase babička Tamarky Mikulové, Marcela Hejtmanová.

„Vnučka se do školy moc těšila a líbí se jí tady, a budu zase brečet,“ svěřila se babička.

„Stašně to letí,“ vysvětlila její dojetí. Její vnučka je prý parádnice. „Pár dní před začátkem školy si vybrala, že poprvé do ní půjde ve své oblíbené sukýnce. Miluje ji a tak v ní šla,“ komentovala první školní starosti své vnučky Tamarky její babička. „Ve škole mi bylo dobře, líbilo se mi tam,“ podělila se o své první školní dojmy Tamarka a utíkala s maminkou Luckou koupit stravenky do jídelny.