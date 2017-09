Psí šampionka trénuje ukazování zubů

ROZHOVOR/ Psy Michaela Kolářová z Bystřice pod Hostýnem sportovně cvičí už pětatřicet let. V současné době mají s manželem Jirkou ve své chovatelské stanici MI-JI tři rotvajlery a dvě mladé fenky belgických ovčáků. Tři z nich jsou už psími šampiony.

Poslední titul šampiona získala jedenáctiletá dcera Kolářových Terezka se svojí rotvajlerkou Ozzi v srpnu na výstavě Duodanube v Bratislavě.

„Terezka s fenkou sama už rok cvičí a předvádí. Sedly si spolu, Ozzi ji poslouchá. Obě jsou velmi nadané,“ vypráví Michaela Kolářová. Další fenka, Natasha, letos získala slovenský titul šampion krásy mladých.



Cvičíte radši fenky, nebo psy?

Pes musí vědět, kdo je pánem, jinak neposlouchá. Zajímá ho, co se kde šustne v okolí. Člověk musí být tvrdší a přísnější, víc ho zvládat i fyzickou silou. Proto mám radši fenky. Ty bývají zpravidla lehčí, oddanější a cvičí pro vás.



Jak se pes stane šampionem?

Aby mohla mít naše plemenná štěňata průkaz původu, musíme se účastnit výstav. V jejich rodokmenu jsou pak zaznačeny stupně zkoušek rodičů a nový majitel štěňátka vidí, jestli má pejsek nějaké vlohy. Výstavy se známkují jako ve škole, a pokud dostane nedostatečnou, musí jít znova. Když zjistíme, že se pes rozhodčím líbí, vystavujeme s ním víc. Pro získání šampionátu musí v průběhu dvou let vyhrát alespoň dvě výstavy.



Co se na takové výstavě dělá?

Pejsek musí ukázat chrup. Žádný zub nesmí chybět a musí mít dobrý skus. Udělá odpovídající výstavní postoj, ukáže, jak je pěkný. Potom oběhne pár koleček. Pokud tam má konkurenci, běhají delší dobu. Ne kvůli rychlosti, ale aby je rozhodčí viděl v pohybu a mohl se lépe rozhodnout. V běhu se začnou ukazovat vady.



Kde psi předvádí, jak jsou vycvičení?

K tomu jsou určené zkoušky různých druhů. Někdo se psem radši skáče přes překážky, někdo radši cvičí, my děláme mezinárodní zkoušky IPO. Šikovní psi jezdí také na závody i mistrovství republiky. Disciplíny se nemění. Záleží, jak pejska cvičení baví a jak je šikovný. Manžel se v roce 1995 s rotvajlerem Britem zúčastnil i mistrovství světa v Rakousku.



Co musí pes na zkoušku zvládnout?

Musí umět disciplínu stopu, poslušnost a obranu, kdy musí pes obíhat makety a najít schovaného figuranta, vyštěkat ho, nechat se odvolat a poté umět pachatele zadržet a pustit. Základními cviky jsou chůze u nohy s vodítkem i bez vodítka, přijít na přivolání, sedni, lehni, vstaň, skok přes překážku, aportování, zůstat ležet. Stupňuje se to podle obtížnosti, někde je například stopa stará tři hodiny, kterou nenakladl psovod, ale cizí člověk.

V jakém věku začínáte zvířata cvičit?

My začínáme hned od štěňat, která jsou podle mě tvárnější než dospělí psi. Začíná se od základu - jako děti abecedu. Štěňata se třeba kousat učí první na hadru, pak těžší pešeček a nakonec se přechází na rukáv.



Kolik času cvičení věnujete?

Záleží, na co je chystáme. Pokud se připravujeme na zkoušky, tak denně. Jeden den se věnujeme třeba stopám, druhý obraně a další poslušnosti. Musíme trénovat i tam, kde zkoušky pes dělá, aby si zvykl na nové prostředí i psy a tolik ho to potom nerozhodilo. Na výstavy trénujeme výstavní postoj a ukázání zubů. Jinak jezdíme pravidelně každý týden na místní cvičák v Loukově.



Jak dlouho se kynologii věnujete?

Začínala jsem s tatínkem, který tehdy cvičil svého německého ovčáka. Chodila jsem s ním jako dítě na cvičák a ve čtrnácti mi pořídili dalšího německého ovčáka, se kterým jsem začala cvičit sama.



Co se od té doby změnilo?

Teď se cvičí více s odměnami, balonky a pamlsky. Dřív to bylo spíše mechanické trhnutí vodítkem a odměna. Časem jsem se zdokonalila a začla si vybírat psy pro výcvik vhodnější. Zjistila jsem, že belgičtí ovčáci jsou pracovitější a víc mi vyhovují než němečtí ovčáci. Belgickým ovčákům se říká psí dělníci. Práce je s nimi zajímavější a veselejší. Manželovi oblíbenci jsou rotvajleři, já mám ale radši rychlejší plemena, se kterými člověk víc pocvičí. U rotvajlerů musíte počítat třeba s tím, že se rychleji unaví.

Čím psy krmíte?

Z osmdesáti procent granulemi. Při výcviku ale dostávají i něco lepšího, třeba vařené a sušené maso nebo sýry. Aby je například stopování více bavilo a měli motivaci, schovám jim maso do krabičky a oni ho pak hledají. Vědí, že když ho najdou, dostanou něco lepšího než běžně. To samé v poslušnosti, kdy například rotvajlery míčky tolik nebaví a ocení spíše maso.



Máte z výstav nějaký vtipný zážitek?

Tam se člověk spíš rozčílí. Každý rozhodčí má jiný názor a jiné favority. Pokud se mu váš pes nelíbí, nic s tím nenaděláte. Strávíte spoustu času cestováním a pak díváním se na ostatní, abyste dostali špatnou známku a museli jet na další výstavu. Kromě Česka jezdíme i na Slovensko a do Polska.