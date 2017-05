Řepka pokryla na 15 tisíc hektarů polí

ROZHOVOR/ - Na podzim byl na pomezí základní sestavy ve druholigovém Znojmě, teď vystoupal na vrchol a oslavuje jej celý Zlín. Fotbalista Robert Bartolomeu se stal nečekaným hrdinou včerejšího finále MOL Cupu s Opavou, když ve 20. minutě vstřelil jediný gól zápasu. „Je to pro mě zadostiučinění za to, že jsem nic nevzdal a tvrdě pracoval. Je to skvělý pocit," líčil 23letý záložník.