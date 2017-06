Roky chodili v Hostišové ke sv. Jozéfkovi. Tam ale stála socha Panny Marie

Sejdeme se na horním konci „U Jozéfka". Kde to ale je? Nad tím roky tápali nezasvěcení do místních poměrů v Hostišové. V lokalitě nazvané podle patrona rodin, šťastné hodinky smrti, tesařů, stolařů a řezbářů – svatého Josefa – jej totiž řadu let nahrazovala socha Panny Marie. Svatý Josef s Ježíškem na ruce se na své původní místo vrátil teprve před dvěma dny.

6 ZOBRAZIT DALŠÍ FOTOGRAFIE V neděli 25. června 2017 se v Hostišové konalo slavnostní odhalení a vysvěcení sochy sv. Josefa. Nová socha se tak po letech vrátila na své místo, místo ní tam byla roky socha Panny Marie.Foto: Deník / Kuncová Jarmila

„Když jsem se přistěhovala před mnoha lety do obce, také jsem se divila, proč se říká U Jozéfka, když je tam Panna Maria. Bylo to ale už tak zažité,“ vzpomíná starostka Marta Smolková. Socha sv. Josefa byla původně umístěna na horním konci obce v roce 1895. Vlivem času, eroze a povětrnostních podmínek byla tak zničená, že ji v roce 1980 vyměnili za sochu Panny Marie. Zbytky sochy sv. Josefa však věřící tajně zakopali pod P. Marii. Teprve před časem je nechali vykopat a zrestaurovat. „Vrátit svatého Josefa na své místo se lidé snažili už dobrých dvacet let. Nejdříve to zastupitelstvo odkládalo, ale až teď se zadařilo,“ podotkla starostka Hostišové. Na replice pískovcové sochy pracoval od února deset hodin denně také Jan Rašík z Hostišové. „Od originálu se v několika detailech liší, například v naklonění hlavy Ježíška,“ konstatoval Rašík. O obnovu sochy se společně s ním pokoušel i Jiří Karlík z Hostišové, ten však vloni nešťastně zahynul. Zavalil jej kamenný kvádr při opravě kamenného kříže na zdi kostela v Míškovicích na Kroměřížsku. Navrácení sochy na původní místo, přičemž ji načas zastoupila jiná, se tak často podle kněze mysločovické farnosti Michala Šálka nevidí. „Teď je Hostišová v objetí dvou svatých. V její horní části ji objímá svatý Josef, spodní část obce pak chrání Panna Maria, které je zasvěcená tamní kaple,“ uvedl kněz Michal Šálek, který novou sochu posvětil. A právě u kaple Navštívení Panny Marie má odstraněná socha najít své důstojné místo. Prostor u ní chce obec upravit.

Autor: Jarmila Kuncová