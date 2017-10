S lídry na zájezdu aneb volební Deník-bus

Budou tři odpoledne a před zlínským hotelem Baltaci stojí autobus. Tedy volební speciál, ať jsme přesní. Osm lídrů z osmi uskupení ze Zlínského kraje veze za voliči do Otrokovic. „Přišel jsem radši s předstihem. Taky bych to nemusel stihnout,“ naráží na dopravu na cestách Vladimír Koníček (KSČM).

Společně s ním nastupuje do Deník-busu Radek Vondráček (ANO 2011), Antonín Seďa (ČSSD), Ondřej Benešík (KDU-ČSL), Stanislav Blaha (ODS), Petr Gazdík (STAN), Kristýna Zelienková (TOP 09) a Jaroslav Holík (SPD). Příležitost dostali lídři těch stran, které podle dlouhodobých výsledků průzkumů společnosti SANEP mají šanci překonat pětiprocentní hranici a dostat se do sněmovny, a uskupení, která už ve sněmovně jsou.

Autobus projíždí třídou Tomáše Bati a politici dostávají do rukou plácačky. Čeká je kvíz. Nejdřív zjistíme, jak dobře znají svůj kraj.

Zahřívací otázka: Jmenuje se ulice plná vinných sklepů v Polešovicích opravdu Suchý řádek? Samá zelená, přes víno jsou evidentně všichni kandidáti.

Další dotaz: Měří Velká Javořina víc než tisíc metrů? „Nee, 970,“ tvrdí Jaroslav Holík (SPD). „976!“ opravuje ho lidovec Benešík, rodák ze Strání. „Sám jsem to přeměřoval.“ Problém nedělá politikům ani další otázka týkající se počtu členů krajského zastupitelstva. Zdalipak patří náš kraj mezi tři nejmenší v zemi? Tady se odpovědi různí.

A ptáme se dál, teď už z jiného soudku: Zakázali byste autům starším 15 let vjezd do centra města? Nezakázali, zvedají se hromadně červené plácačky. Možná překvapivě je většina politiků pro legalizaci marihuany pro osobní spotřebu, povinnou základní vojenskou službu by naopak neobnovili. Jenom dva političtí lídři by zrušili zákaz kouření v restauracích a jenom dva by zavedli ve školách uniformy.

A u dvojky zůstaneme: pouze dva lídři by zrušili poslaneckou imunitu, kdyby měli tu možnost. Počet senátorů a poslanců by snížil pouze jediný. Hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL), který jede v Deník-busu také, v politickém kvízu nehlasuje. Hledá něco v mobilu.

Měla by být prostituce legalizovaná, spadat pod živnost a mít lékařský dohled? Třikrát ano, pětkrát ne. „Včetně politické?“ ozývá se z pléna.

Měla by se rozšířit jaderná elektrárna Temelín? Podle všech lídrů ve Zlínském kraji ano. „Kdo je teda proti tomu, sakra?“ ptá se jeden z přítomných.

To už stavíme u městského úřadu v Otrokovicích, kde nás čeká zřejmě větší vřava. Tedy veřejná diskuse o tom, co podle průzkumu obyvatele kraje pálí nejvíc: cena vody, výše platů, doprava. Možnost přijít má kdokoliv.

„Voda je jeden velký tunel,“ má jasný názor Kristýna Zelienková (TOP 09). Cena vody se dostala do popředí z prostého důvodu.

Trápí hlavně Zlínsko, tedy jen v krajském městě přes 75 tisíc občanů. Další okresy s ní takový problém nemají. Kdo může za to, že stojí kubík vody ve Zlíně či v Otrokovicích 86,71 korun?

Privatizace v 90. letech a zastupitelé, kteří měli do věci co mluvit, ozývá se od stolu.

Debata se ale už stáčí k suchu i plánované těžbě štěrku u Uherského Ostrohu, kdy poslankyně Zelienková staví na paškál i hejtmana Čunka.

„Jak se k tomu staví krajský úřad? Vždycky dal pozitivní stanovisko,“ vyčítá hejtmanovi.

Ještě než se stihne Jiří Čunek nadechnout, odpovídá Ondřej Benešík.

„Bacha na rozdíl mezi státní správou a volenými orgány.“

„I to se dá řešit. Když se nám nelíbí nějaké rozhodnutí státní správy, udělá se reorganizace na úřadě,“ reaguje Antonín Seďa (ČSSD) směrem ke starostovi Uherského Hradiště Stanislavu Blahovi (ODS).

„Aby se neozvala opozice z Hradiště. Jenom samá kritika.“

„Mlčte, ano?“ „Reorganizace vznikla z jiných důvodů,“ dodává Blaha a diskuse se stáčí na výši platů.

Uzavírá ji návštěvník Albert Černý. Základem všeho je podle něj právo. Ale novelizovat novely?

„Když budeme mít jednoduché a srozumitelné právo, budeme vědět, jak řešit vodu a jak řešit výši platů,“ nabádá závěrem návštěvník setkání. Snad mají politici cestou do Zlína o čem přemýšlet.