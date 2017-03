Sidonie voní dřevem, lidé k sobě mají blíže

Sidonie – Lesy, kopce, louky, pole a úžasné ticho. Odlehlá místa lákají k výletům bez mobilu – stejně tam totiž není téměř žádný signál ani kvalitní wifi. Zato je tady plno dřeva. „Ne, my nejsme žádní dřevorubci, my si jenom potřebujeme uvařit," směje se Petr Gajdarus při štípání dříví.

Na slepicích si v Sidonii občas pochutná i liška nebo jestřáb. Místní si raději dají pivo. V malé obci na hranicích se Slovenskem se zkrátka dobře žije.

Pomáhá mu pětiletý syn, který plastovou pilkou řeže několikametrové kmeny vyskládané na úhlednou hromadu podél potoka.

„Plyn nemáme, tak všichni využíváme dřevo,“ vysvětluje Petr Gajdarus. Původem Slovák se zabydlel v příhraniční obci Svatý Štěpán, kde mu prý nic neschází.

„Akorát teď na konci roku zavřeli hospodu kvůli elektronickým pokladnám, tak teď je to bez hospody špatné,“ posteskl si.



ČEPOVANÉ PIJOU V HOSPODĚ, LAHVÁČ PŘED OBCHODEM



To v Sidonii mají hospody rovnou dvě. A když má někdo chuť na pivo před otevíračkou, dá si ho před obchodem…

„Mně se tady líbí všecko,“ výská místní chlapík s lahváčem piva před prodejnou potravin.

„Nic nám tady nechybí a co nám chybí, pro to si zaběhneme k sousedům na Slovensko. Třeba když tady byla prohibice nebo drahé telefonování – to jsme běhali za kopec pořád,“ směje se spokojeně. Z okna ho sleduje kamarádka Lenka.

„Hlavně tady máme krásnou přírodu,“ volá a dává peřiny přes parapet. „A nové hřiště,“ ukazuje prstem. Kromě nového hřiště pro děti je ale v



nejvýchodnější obci Zlínského kraje také nově upravená železnice, silnice a modlitebna. Zdá se, že chátrá pouze státní hranice… O tu se kdysi dávno vedly spory. Teď je tady jaksi navíc.



VE STUDÁNKÁCH JE ČISTÁ VODA, NAD LESEM KROUŽÍ JESTŘÁBI



Sidonie čítá jen pár domků v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Turisty láká zejména na čistou vodu ve studánkách, romantickou říčku Vláru, lesy plné hub nebo výšlapy do Vršateckého Podhradie či na hrady Brumov a Trenčín. V lesích je možné zahlédnout i lišky.

„Když někdo nemá slepice pořádně zavřené, do rána se mu jedna ztratí,“ popisuje místní Jan Kubík. Podle něj chodí i srny a další zvířata na ovoce do zahrad a v zimě se osmělují i blíže k domům. Na drůbeži si v Sidonii údajně pochutnávají i jestřábi.

Bývalá sklářská osada u slovenských hranic má zástavbu v délce čtyř a půl kilometru. Spadá pod město Brumov-Bylnice podobně jako sousední Svatý Štěpán.



PLYN NEMAJÍ A S MOBILEM HLEDAJÍ SIGNÁL



Místní si už zvykli, že obchod je otevřený jen pár hodin, hospoda neoplývá širokým sortimentem, mobilní signál je jen na určitých místech, plyn chybí úplně a do školy se jezdí třeba i dvacet kilometrů.

„Nevadí nám to,“ tvrdí.

„Důležité věci tady máme a nedůležité můžou počkat,“ dodávají obyvatelé s tím, že dojíždění do Brumova-Bylnice trvá kratší dobu, než když se lidé ve velkoměstech snaží přes ucpané centrum dopravit do práce.



I tady ale občas remcají: když špatně hoří v kotli, zamrzne voda nebo je honí mlsná – objednat si pizzu tady není zvykem. A zvykem není ani neustálé pobíhání k lékaři – za doktory se nikomu nechce, zvlášť když je to daleko.

Zejména do nemocnice. I tady má ale většina rodin auto a silnice bývá (na rozdíl od některých jiných vesniček) průjezdná bez problémů. Navíc Sidonie má své vlakové nádraží.

I ZDE NAKUPUJÍ PŘES INTERNET A VYDÁVAJÍ SI SVÉ POHLEDNICE



Jako u většiny malých obcí, i „na konci světa“ lidé běžně využívají auta, mobily, počítače včetně nákupů přes internet. A také se stále snaží obec rozvíjet. Spolek „Svatá Sidonie“ dokonce vydává pohlednice nebo kalendáře.

„Vydali jsme nástěnný kalendář na rok 2017, který je tvořen fotografiemi z okolní přírody během celého roku,“ upřesňují členové spolku.

Pomohli také s osazením lávky na stezce ze Sidonie na Vršatec.

„Podle mě je na Sidonii unikátní hlavně sklářská kolonie a fantastická příroda,“ vyzdvihuje Radek Beňo.

Souhlasí s ním i historik Pavel Mašláň, který v Sidonii žije.

„Mimo přírodu na Sidonii oceňuji hlavně, že zde nadále funguje klasický vesnický život. Mimo udržování zvyků a tradic se to projevuje i tím, že si lidé nezištně pomáhají a jsou k sobě otevřenější než ve městě,“ říká s tím, že hlavním problémem je v Sidonii a okolí málo pracovních příležitostí.

„Je škoda, že je to ztracená dědina, ale právě dostupnost je podle mě jediným negativem,“ míní Radek Beňo.

Krajina v údolí má opravdu výjimečné kouzlo a je úplně jiná než na okolních kopcích. Možná i proto je Sidonie tak přitažlivá.

MARCELA KANIOVÁ