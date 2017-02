Silničáři mají opět plné ruce práce. Další sníh zatím problémy na cestách nedělá

Zlínsko – Se setměním museli opět ve středu na večer vyrazit do ulic silničáři na Zlínsku: sníh zase začal padat, navíc hrozí tvorba ledovky. „Je to opravdu veselé," zhodnotil po devatenácté hodině žertovně dispečer otrokovického střediska společnosti AVE CZ, která se stará o údržbu hlavních silničních tahů.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK / Matej Slávik

V terénu mají veškerou techniku, přesto prosí řidiče o shovívavost.

„Nejsme schopni všechny cesty uklidit hned. Vozovky udržujeme sjízdné, ale řidiči musejí počítat s tím, že nemohou jezdit jako v létě. Navíc to bude trošku klouzat. Ale všechny cesty jsou sjízdné se zvýšenou opatrností," konstatoval dispečer. Problémy se podle něj zatím vyskytují lokálně, dopravu ztěžují hlavně kamionisté, kteří mají problém rozjet se i na rovné cestě.

„Potíže lze očekávat v Pozděchově a na kopci Syrákov. Nejvíce nás ale opravdu trápí řidiči, co jezdí jako v létě. My děláme, co můžeme. Prosím ale řidiče o shovívavost. Do rána budou cesty perfektně uklizené," vzkázal řidičům dispečer.

Nejvíce sněhu podle něj padá právě ve Zlíně a Otrokovicích.

Plné ruce práce mají s novou várkou sněhu také pracovníci Správy a údržby silnic Zlínska.

„Veškerá technika je vyjetá, začala znovu jezdit po osmnácté hodině. Momentálně nemáme hlášené žádné problémy, vše by mělo být sjízdné," informoval večer tamní dispečer.