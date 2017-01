Silnice jsou na Zlínsku sjízdné s opatrností

Zlínský kraj - I dnes by řidiči měli být na vozovkách velmi opatrní. Silnice jsou sice suché a sjízdné, ale na některých úsecích zledovatělé. V současné době probíhá vyšetřování nehody tří osobních aut na silnici 490 v obci Bohuslavice u Zlína.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Havárie se naštěstí obešla bez zranění. Do příjezdu policie řídili dopravu účastníci nehody, kteří se snažili, aby se nezastavil provoz, avšak bylo to velmi nebezpečné. Podle meteorologů by i dnes mělo být velmi mrazivo, ale jasno, tedy vozovky zůstanou sjízdné. Opatrnost se doporučuje zejména v lesních úsecích, kde mohou být vyježděné koleje a ve vyšších polohách, kde se nachází uježděný sníh.

Autor: Marcela Kaniová