Školní bufety končí. Doplácejí na nové limity

Region – Školních bufetů ubývá. Provoz jim zkomplikovala nová vyhláška, která přísně vymezuje, co se ve školním bufetu smí prodávat. „Je to katastrofa," říkají provozovatelé i ředitelé škol. Ve školních bufetech jdou nejvíce na odbyt nápoje, párky v rohlíku, obložené bagety a sladkosti. Ovoce nebo jogurty tam děti nekupují. Mnozí dostávají zdravou svačinu od rodičů a do bufetu si jdou spíše pro pamlsek. To je teď značně omezeno.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Libor Běčák

LIMITY JSOU NASTAVENY VELMI PŘÍSNĚ „Zákaz se týká nejen například baget obsahujících majonézu nebo kečup, zakázáno je i některé běžné pečivo a další potraviny, které překračují příliš přísně stanovené limity," stěžuje si Marcela Bačková z Újezdu, která kvůli novým podmínkám od ledna provoz školního bufetu po dohodě s vedením základní školy ukončila. Přísná pravidla platí i pro obsah tuků, cukrů a soli v sortimentu. „Mezi zapovězené mléčné výrobky se dostaly mimo jiné i ty, které jsou zařazeny do projektu Školní mléko nebo známé pribináčky," vysvětlila Marcela Bačková. Od ledna ukončily provoz bufety v mnoha dalších školách, včetně desáté ZŠ Zlín. „Provozování bufetu jsme ukončili z důvodu uplynutí přechodového období, ve kterém bylo možné doprodávat i potraviny nevyhovující normám stanoveným novou vyhláškou," vysvětlil pro Deník ředitel Základní školy Dřevnická Zlín Pavel Dvořák. Znovuotevření bufetu zatím neplánují. BUFETY VE ŠKOLÁCH RODIČE CHTĚJÍ O školní bufety je přitom dlouhodobě zájem jak mezi žáky, tak mezi rodiči. „Školní bufet je na seznamu požadavků rodičů dlouhodobou stálicí," uvedl ředitel Základní školy Valašské Klobouky Karel Ptáček. Bohužel tzv. pamlsková vyhláška mnohé zájemce o provozování bufetu odradila. Kvůli drastickému omezení sortimentu se bufet nevyplatí provozovat. Pro prodejny, které jsou umístěny v blízkosti školy, stejně přísná pravidla neplatí děti si sladkosti kupují tam. „Svačinu si beru z domu, ale cestou do školy se stavím v obchodě třeba pro čokoládu," prozradila zlínská školačka Lucka Benešová. TRŽBY VÝRAZNĚ KLESLY „Nesmíme mít v bufetu ani bebe sušenky. Tržby šly okamžitě rapidně dolů," říká provozovatelka bufetu ve zlínské Páté základní škole. „Nikdy jsme neprodávali extrémně škodlivé potraviny jako třeba chipsy nebo coca colu, to bylo domluveno s vedením školy," vysvětlila. O ukončení bufetu neuvažuje. Věří, že pomůže aktualizace vyhlášky. Všichni se přitom shodují, že děti mají být vychovávány ke kvalitní stravě. „Rozšiřujeme například nabídku zdravých a vegetariánských obědů ve školní kuchyni," naznačilo možné směry výchovy vedení valašskokloboucké základní školy. VYHLÁŠKA DĚTSKOU OBEZITU NEVYŘEŠÍ Hlavním cílem vyhlášky bylo zamezit dětem ve školách přístup k nezdravým potravinám. „Podle představ autorů vyhlášky by ve školním bufetu měly být jogurty bez příchuti, cereálie, nízkotučné sýry, pečivo s nízkým obsahem tuků a vajec, syrové ovoce a zelenina," vysvětlil ředitel ZŠ Újezd Aleš Kozubík, kterého velmi mrzí uzavření bufetu v jeho škole. „Jeho historie sahá daleko za mé obzory," doplňuje s tím, že za vznikem vyhlášky stojí zvyšující se obezita dětí, kterou způsobují špatné stravovací návyky a nedostatek pohybu. „Z mého pohledu učitele a ředitele školy by asi bylo účinnější ponechat volbu na dětech a raději přidat hodinu tělesné výchovy a pracovních činností," uzavírá ředitel ZŠ Újezd Aleš Kozubík. „Nenařizujme, vychovávejme, jsme přece ve škole," dodává důrazně. MARCELA KANIOVÁ

Autor: Redakce