Slavné holky pomohou smutným holkám. Koncertem

Nemoci nejsou ani trochu ohleduplné a bohužel v době plné stresu dokážou být velmi agresivní. Přesvědčila se o tom také Olga ze Zlína. O kruté nemoci, která ji postihla, se dozvěděla před pár měsíci. Nyní shání prostředky na nákladnou léčbu.

Slavné holky pomohou smutným holkám. KoncertemFoto: DENÍK

„Čas od času je potřeba někomu pomoct a ten čas nastal, tedy jsem se rozhodl, že pomůžu své kamarádce,“ vysvětlil Martin Čurda Juřík důvody pořádání benefičního koncertu Holky pro holky.

Olga je maminkou dvou holčiček – desetileté Barušky a osmileté Pepinky. S těžkým osudem jim pomohou další holky – na koncertě totiž vystoupí zejména ženy.

„Není to poprvé, co vstupuji do ryze „ženského“ uměleckého projektu, dělám to již dlouho a ráda, protože jednostranné vychýlení do naprosto ženského světa je vždy zajímavé a přínosné,“ uvedla zpěvačka a skladatelka , která je jednou z hvězd benefiční akce.

„Věříme, že se na Olgu podaří vybrat co nejvíce peněz, protože léčba rakoviny je velmi nákladná, což vím z vlastní zkušenosti,“ doplnil další z interpretů Petr Kochta Kochaníček.

NÁKLADY NA LÉČBU BUDOU NEJMÉNĚ 300 TISÍC

Na transparentní účet ve Sberbank (číslo účtu 4211134613/6800) už přispívají přátelé Olgy. Aktuálně se vybralo přes sto tisíc korun, avšak to stále není dost. Léčba bude Olgu stát minimálně tři sta tisíc.

„Je mi smutno z toho, že mám kolem sebe čím dál víc žen, dokonce ještě mladších než jsem já, které bohužel postihla rakovina,“ zmínila zpěvačka Magda Malaníková, která zahájí středeční koncert v parku Komenského ve Zlíně.

„Olgu osobně neznám, ale její smutný příběh mne natolik zasáhl, že jsem neváhala ani vteřinu. Nikdy mi nebyl lhostejný osud člověka v nouzi. Nikdo z nás totiž netuší, co vše se může v životě stát a kdy budeme sami potřebovat pomoc. Lidi by si měli více pomáhat a neubližovat si,“ dodala jednoznačně s tím, že se těší i na malé princezny Barborku a Josefínku.

ŽÁDNÉ VSTUPNÉ, ŽÁDNÉ HONORÁŘE. POMŮŽETE?

Všichni účinkující budou hrát zdarma bez nároku na honorář.

„Pořádal jsem sice spoustu koncertů a akcí, ale tento benefiční a sbírkový bude můj první,“ konstatoval majitel Zelenáčovy šopy Martin Čurda Juřík.

Na akci, která je zdarma, zahrají ve středu od 17 hodin v parku Komenského ve Zlíně především hudebnice Eliška Lajdová, Radmila Janečková, Petra Šanclová, Zuzana Lapčíková, Magdaléna Davida Malaníková a koncertem bude provázet také Blanka Kovandová.

Úžasné dámy doprovodí skvělí muzikanti, tedy na své si přijdou i ti nejnáročnější posluchači.

„My pro vás uděláme koncert bez vstupného a vy nám třeba pomůžete sebrat nějakou tu korunu, která Olze pomůže,“ uzavřeli organizátoři.

Očekávejte tedy jen dobrou hudbu a dobré lidi, kteří mají snahu pomoct jiným.

MARCELA KANIOVÁ