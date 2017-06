Snížení rychlosti a nového přechodu se v Prštném dočkají až se zavedením

Už je to i černé na bílém, 27letý fotbalista Adnan Džafič je posilou zlínského Fastavu. Na Letné podepsal tříletou smlouvu. Naposledy působil ve druholigovém Táborsku. „Beru to jako novou výzvu. Chci ukázat, že na ligu mám a chci být platný pro klub. Do Zlína se moc těším, a to hlavně díky výborné partě," líčil na webu FC Fastav.