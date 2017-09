Sluníčka roku ve Zlíně doprovodí Mahulena Bočanová i Eliška Bučková

Šikovné a talentované holčičky mají možnost ukázat se v soutěži Sluníčko roku, jejíž zlínský casting proběhne v sobotu 9. září v obchodním centru Zlaté jablko.

Moderovat ji bude patronka soutěže Mahulena Bočanová a do poroty usednou její ředitelé, Miss ČR 2002 Kateřina Průšová a Petr Svoboda. Šanci dostane přirozená krása bez make-upu a odvaha předvést svůj talent. Pro diváky je připravený i další doprovodný program.



Pro holčičky od 6 do 10 let z celé České republiky je určena soutěž Sluníčko roku, která již za pár dní poprvé zavítá do Zlína. Hostí jej obchodní a zábavní centrum Zlaté jablko a zúčastnit se jí mohou všechna děvčátka, která se nebojí vystupovat a ráda předvedou svůj talent. Důležité je, aby měla připravena volnou disciplínu v délce maximálně jedné minuty.



Odměnou jim bude setkání s herečkou a moderátorkou Mahulenou Bočanovou, nejlepší pak postoupí do finále, které se koná v listopadu v Praze.





„Přijít se podívat mohou i ti, kteří nebudou soutěžit. Buď jen podpořit soutěžící nebo si užít bohatý doprovodný program s Kateřinou Průšovou a Eliškou Bučkovou,“ zve do Zlatého jablka ředitel Jiří Kratochvíl.

„K vidění bude také profesionální dětská přehlídka a vystoupení mažoretek.“



Registrace do soutěže probíhá přímo v den konání od 13 hodin v pasáži prodejního centra, soutěž samotná začíná ve 14 hodin. Pro účast je nutné mít s sebou doprovod zákonného zástupce, připravenou volnou disciplínu a k ní kostým a hudbu na CD nebo na flash disku.



Více informací na www.slunicko-roku.cz a www.zlatejablko.cz