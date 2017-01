Spojili košt bábovek a slivovice

Co bylo dřív? Bábovky, nebo slivovice? V Tlumačově na Zlínsku v tom mají jasno. Přece bábovky. Protože právě tam se uskutečnil košt bábovek historicky dříve než slivovice. Rozhodně tam ale před patnácti lety dostali dobrý nápad, a to obě akce spojit.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Daniela Zedníčková

Ti, kteří v sobotu byli již na patnáctém „koštu“ mohli ochutnat 38 vzorků slivovice, ale i deset vynikajích a neobvyklých bábovek.



„Koštujeme tím způsobem, že každý ochutná všechno. To znamená žádná hodnoticí komise ale každý přítomný osobně ochutná všech 38 malých panáčků i všech deset bábovek,“ uvedl spoluorganizátor akce Jiří Špaček. Ten je členem tlumačovských zahrádkářů, kteří košt připravili společně s tlumačovským obecním úřadem. Současně pochválil všech osmatřicet vzorků slivovice, ale nezapomněl vyzdvihnout i všech deset soutěžních vzorků bábovek.



„Máme tady osm nadýchaných voňavých kousků a dva naprosté unikáty. Tím jedním je bábovka ze sekané s párkem a ta druhá je tlačenková,“ vyzdvihl nápaditost tlumačovských kuchařek.



Podle Jiřího Špačka se v Tlumačově při této příležitosti sejde téměř pokaždé stejný počet vzorků slivovice. Dodal, že by jich mohlo být klidně i víc.



A která byla podle něj favorit? „Favoritem pro každého je ta jeho kořalka, ale bohudík při hodnocení nikdo neví, čí je čí. Lahve při koštu jsou stejné, jen označeny číslem. Jsou ale borci, kteří tvrdí, že ten svůj vzorek poznají,“ umál se.



Jednou z hodnocených slivovic byla i ta, která patřila dalšímu členu spolku tlumačovských zahrádkářů Jaroslavu Němcovii. On ji však podle svých slov do soutěže nepřihlásil. „Ten sem ale přihlásila moje žena,“ tvrdil. Jak Jaroslav Němec poznamenal, při organizaci této čím dál více oblíbené akce byl již na jejím počátku před patnácti lety. „Dá se říct, že jsem byl začátečník a jeden ze zakladatelů,“ vzpomínal. Zdůraznil, že tato soutěž bábovek a slivovice má vždy skvělou a přátelskou atmosféru.



„Je vynikající a je o ni čím dál větší zájem u lidí, i když ze začátku byl problém je do toho přemluvit,“ zmínil Jaroslav Němec. Také místní ženy jsou na své bábovky náležitě pyšné a podle toho, jak rychle se v sobotu odpoledne vzorky ztrácely z talířů, bylo poznat, že jsou opravdu vynikající. „Pekla jsem ji podle maminčiny kuchařky, ale recept vám neprozradím, pekla jsem ji teprve podruhé. Je to směs mandlí, kakaa a všeho, co do ní patří,“ diplomaticky se usmála soutěžící Hana Brázdilová.