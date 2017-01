SPZ na přání: zájem o ně je ve Zlínském kraji mizivý

Zlínský kraj - James DI0, Ninja, VIP nebo třeba FERRARI 2. I takové registrační značky (SPZ) si nechali řidiči ze Zlínského kraje vyrobit pro svá vozidla na přání.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

I když to vypadalo na doslova „boom" nových originálních SPZ, zájemců byly jen desítky. Odrazuje je cena i obava z krádeží.

Umožnila jim to novela zákona, která platí od ledna loňského roku. Velký zájem o speciální SPZ však v kraji není. Nejvíce řidiče novinka lákala hned loni v lednu, v průběhu roku ale zájem upadal.

Ve Zlíně letos zatím požádal o speciální SPZ pouze jeden motorista. „Byla to kombinace sedmiček," zmínila pracovnice oddělení evidence motorových vozidel zlínského magistrátu.

V roce 2016 vydalo oddělení celkem 42 značek na míru, z toho sedm bylo pro motocykly. A jaké značky utkvěly zlínským úředníkům nejvíce v paměti? „Byly to například, 603TATRA a Z0000000," seznámil mluvčí radnice Zdeněk Dvořák.

MUSTAN61, ALLIN001 nebo ICEBOX01, s takovými značkami zase jezdí řidiči na Uherskohradišťsku. Celkem jich podle mluvčího města Uherské Hradiště Jana Pášmy vydali jednadvacet.

„Dnes je už zájem o speciální značky velmi sporadický," doplnil Jan Pášma s tím, že vyrobené značky lze „zdědit" na jiné vozidlo. „Nicméně nic takového se u nás zatím nestalo," zmínil dál mluvčí Jan Pášma.

Také ve Vsetíně zaznamenali pracovníci radnice největší zájem o nápadité značky první týden v lednu loňského roku, kdy vyhověli sedmi žadatelům. Celkem jich pak za celý rok bylo dvanáct. „Mezi kuriozity patřily značky, které nesly název NINJA nebo VIP v kombinaci s čísly, ale také číslo 666 v kombinaci se jménem," uvedla mluvčí města Vsetín Adéla Kousalová.

NESMÍ OBSAHOVAT POHORŠUJÍCÍ VÝRAZY

Obsah značky motorového vozidla má své podmínky a omezení vyplývající z platné legislativy. Značka musí být složena z osmi znaků u automobilů a přívěsů nebo ze sedmi znaků u motocyklů.

Je možné kombinovat velká písmena latinské abecedy (s výjimkou písmen G, CH, O, Q a W) a arabských číslic, nebo jen z arabských číslic. Značka musí být v registru vozidel jedinečná, nesmí obsahovat hanlivé nebo pohoršující výrazy či text podněcující k nenávisti a nesmí obsahovat název nebo zkratku orgánu veřejné moci nebo státu.

Rozhodnutí o přidělení speciálních značek je vydáváno do dvou nebo tří dnů. Po zaplacení správního poplatku je značka výrobcem dodána do 15 dnů na úřad, kde si ji žadatel vyzvedne.

„Za vydání takové značky je stanoven správní poplatek ve výši pět tisíc korun za každou tabulku, to znamená, že v případě automobilu je to deset tisíc korun," připomněl Antonín Šrajer, vedoucí odboru Občansko-správních agend zlínského magistrátu. Příjmy putují do rozpočtů měst, nejsou využívány nijak speciálně.

„Chtěla jsem si nechat udělat registrační značku na přání, ale pak mě nakonec odradila její cena. Navíc si myslím, že by mě častěji kontrolovala policie. A mám strach z krádeže těchto značek, " uvedla Michaela Tomášová z Kroměřížska, proč od záměru pořídit si značku na míru nakonec upustila.

KRÁDEŽ? JE TO TRESTNÝ ČIN

Zlínští policisté zatím krádeže unikátních značek neřešili.

„Ale vzhledem k tomu, že jejich hodnota převyšuje pět tisíc korun, zahájili bychom úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu krádež, za který hrozí zloději v případě prokázání viny až dvouletý trest odnětí svobody," zdůraznila mluvčí Monika Kozumplíková s tím, že při krádeži běžné registrační značky se jedná pouze o přestupek.

„Policie se na speciální značky při svých kontrolách nezaměřuje, jen na dodržování zákona o silničním provozu, případně na preventivní činnost," dodala mluvčí Monika Kozumplíková.

Jakou nejzajímavější značku jste na českých ulicích viděli? Diskutujte s ostatními na našem webu.