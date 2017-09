Staré postupy vaření se vrací

„Kdybych říkal babičce, že se teď jedí lišejníky a brouci a vaří se čaj ze spadaného listí, tak mi řekne: ,Radečku, prosím tě, když byla válka, taky bylo blbě, ale tohle se nejedlo ani tehdy,“ směje se slavný kuchař Radek David, který Česko reprezentuje na zahraničních soutěžích, vede restauraci La Veranda v Praze, Babiččinu zahradu v Průhonicích a sedm restaurací v Kyjevě.

Do Zlína přijel kvůli Garden Food Festivalu. V pátek s místním šéfkuchařem Petrem Sedlářem v hotelu Tomášov připravili moderní sedmichodové svatební menu, které se mohlo podávat i u Baťů.

„V rámci Food Garden Food Festivalu máme i projekt Jíme jako za Baťů, kdy zaměstnanci různých firem celý týden jedí to, co se jedlo v Baťových závodech ve třicátých letech. Dnes to byl například segedínský guláš,“ uvedla PR manažerka festivalu Kateřina Martykánová.

„Druhá část našeho ohlédnutí do baťovské historie je dnešní svatební menu,“ okomentovala slavnostní večeři pro veřejnost i VIP hosty podávanou na terase na Tomášově.

JINÉ SUROVINY, STEJNÉ POSTUPY

„Suroviny jsou sice v dnešní době trochu jiné, ale staré postupy, jako třeba trhaná masa, se zase vrací,“ popisuje Sedlář baťovské menu, které obsahuje například sulc z vepřových jazýčků, plněné kuře s omáčkou z malin a brusinek, hovězí polévku s játrovými knedlíčky, candáta na kmíně s holandskou omáčkou, lokše nebo tvarohové knedlíky plněné švestkami.

„Vycházeli jsme z tradiční kuchyně, kterou měl Baťa rád. Všechno jsou to věci, které v té době byly naprosto běžné,“ říká Radek David. „Tou dobou byla česká kuchyně v rozkvětu, do země byla zadupaná až normalizací,“ vysvětluje.

„BYL JSEM HLAVNÍ OCHUTNÁVAČ BRAMBOR“

David poprvé vařil s babičkou bramborové škubánky, které jsou doteď jeho nejoblíbenějším jídlem. „Byl jsem hlavní ochutnávač brambor,“ vzpomíná.

„Potom jsem šel na kuchařskou školu, která mě ale vůbec nebavila, a rok a půl jsem vařil na vojně ve vojenské nemocnici,“ vypráví o neslavných začátcích své slavné kariéry.

Po vojně dostal práci v hotelu Adria Praha. „Tehdy tam dělal Petr Miňovský, který dřív dělal v hotelu Palace s ikonou české kuchyně Láďou Moldlem. Začala mi druhá škola, kdy jsem se opravdu učil od A do Z,“ vzpomíná.

PŘIJÍMAL HO POHLREICH

Jeho kariéra vedla přes Rybí trh a hotel Radisson Blu, kde ho přijímal tehdy ještě neznámý Zdeněk Pohlreich, až k jeho nynější vedení restaurace La Veranda Praha, Babiččiny zahrady a sedmi kyjevských restaurací.

„Miluji bramborové škubánky, pečenou kachnu, syrové ryby a všechno s mákem,“ říká a přiznává, že naopak nemusí třeba býčí koule, vemínko, minimalismus a nordickou kuchyni.

„Ve své kuchyni se snažím o moderní přístup, ale se zachováním chutí. Třeba v Babiččině zahradě děláme českou kuchyni s moderním nádechem a v La Verandě zase franko-italskou s vlivy Asie,“ vysvětluje kuchař Radek David.

Návštěvníkům Garden Food Festivalu o víkendu ve Zlíně vařit nebude, ale přijde prý ochutnat, jak to jde kamarádům kolegům.

Autorka: MARTA SVAČINOVÁ