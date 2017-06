Stavbu dálnice D49 z Hulína do Fryštáku stále blokuje křeček

Křeček, motýli a jiní živočichové blokují i ve Zlínském kraji dopravní stavby. Týká se to například stavby dálnice z Holešova do Fryštáku, která by ulevila od průjezdu kamionů i Zlínu. Osobnosti Zlínska se sice shodly na tom, že by stavební zákon měl být co nejjednodušší, ale ne všichni vidí problém v aktivistech. Mnozí upozorňují na zdlouhavý úřednický proces.