Štědrý den ve zlínské nemocnici: tři novorozeňata i rybí kosti v krku

Zlín – Dvacátý čtvrtý prosinec brát jako úplně běžný den? Přiznejme si, to si vůbec nedovedeme představit. Vánoční atmosféra nás pohltí, i když se dostaneme do věku, kdy už nemáme potřebu rozbalit vysněný dáreček. Fotbalisté Zlína Dame Diop a Haris Harba to však mají jinak. Štědrý den v životě nepoznali.