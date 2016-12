Stovky lidí přišly na svěcení Červeného kříže i na svařák

Region – Několik stovek lidí se zapojilo do letošního silvestrovského pochodu k červenému kříži. Tradiční akce byla letos zpestřena i slavnostním svěcením opravené, historické památky. Červený kříž se nachází na turistické trase a každoročně se u něj poslední den v roce schází lidé z okolních obcí.

„Akce se letos koná po šesté," sdělila Deníku starostka Petrůvky Petra Polášková.

Jako aktivní sportovkyně zájem lidí vítá. „Jsem ráda, že se projdeme a že se nás tady schází stále více i z dalekého okolí," doplnila.

Krásné počasí a úžasné výhledy do okolí nebyli letos jediným lákadlem ku procházce.

Mnozí se totiž zapojili také do modlitby v rámci svěcení restaurovaného kříže.

„Jsme rádi, že se kříž opravil, vypadá překrásně," zaplesal Ivoš Vyskočil.

Návrh obnovy a restaurování kříže vypracoval umělecký kamenosochař Filip Slezák z Bohuslavic u Zlína, který také práce na kříži v průběhu srpna až října 2016 prováděl.

Celkové náklady prací na obnově kříže se vyšplhaly na 71 tisíc korun. „Opravu financovalo město Luhačovice, které na ni získalo 35 500 dotaci z rozpočtu Zlínského kraje," upřesnilo vedení Luhačovic.

120 litrů svařáku

Setkání u Červeného kříže v Kladné – Žilíně mezi Luhačovicemi a Petrůvkou bývá spojeno i s dobrým jídlem a pitím.

„Letos máme připraveno 120 litrů svařáku a 400 porcí gulášové polévky," prozradila Marie Čadová.

„V loňském roce jsme měli méně, ale chybělo, proto jsme letos navařili všeho více," vysvětlila.

Čaj za pět korun šel také na odbyt, stejně jako špekáčky, které si turisté mohli opéct na ohni.

„Jsme na tomto výšlapu po čtvrté a vždy se nám tu líbí," uvedla Jitka Sleváková, která přiběhla s přáteli z „orientačního běhu" z Haluzic.

Svařák ochutnala také Marie Mlíčková z Petrůvky, která přišla se svou rodinou. „Chodíme už od prvního ročníku, líbí se mi, že se tady setkáme a popřejeme si do Nového roku," vysvětlila. „Máme to z Petrůvky asi dva kilometry a za tohoto krásného počasí je to velmi příjemná procházka," dodala. Spokojeni byli i ostatní.

„Je to super, máme tady plno kamarádů, tak se vždy zdržíme přes hodinu," zmínila rodina Soukupova ze Slavičína. „V batohu si neseme slivovici a těšíme se na guláš," uzavřeli spokojeně.

Marcela Kaniová