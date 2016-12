Středeční sněžení zvýšilo počet dopravních nehod v regionu

Zlínsko - Silnice na Zlínsku kloužou a zvýšený počet dopravních nehod hovoří jasně: „Řidiči by měli ubrat na rychlosti." „V celém Zlínském kraji vzhledem k povětrnostním podmínkám dnes evidujeme nárůst dopravních nehod. Apelujeme proto na řidiče, aby tak přizpůsobili způsob jízdy a dbali zvýšené opatrnosti," uvedl za krajskou policii tiskový mluvčí Petr Jaroš.

Ilustrační fotoFoto: Karel Dvořák

Na Zlínsku komplikuje od půl jedné po poledni dopravu ve směru od Zádveřic na Horní Lhotu dopravní nehoda. „Řidič kamionu s návěsem přimáčkl osobní vozidlo na svodidla," uvedla za zlínskou policii mluvčí Lucie Javoříková. Podle jejich slov, na místě zasahovali také kromě hasičů i zdravotní záchranáři. „Spolujezdkyně z osobního vozu byla v době našeho příjezdu již z vraku vytažena, řidiče jsme však museli vystříhat a byla předán do péče zdravotních záchranářů," popsal nehodu za krajské hasiče mluvčí Pavel Řezníček s tím, že na místě zasahovali profesionální hasiči z centrální stanice ve Zlíně a z Luhačovic. Na pomoc přijeli také dobrovolní hasiči z Luhačovic. Co se týká průjezdnosti místa nehody, mluvčí hasičů Řezníček uvádí, že je se zvýšenou opatrností průjezdné. „Řidiči by měli mít ale na paměti, že silnice dnes opravdu kloužou, proto by měli věnovat řízení zvýšenou opatrnost," radí mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček.

S dopravními nehodami se po cestě do Vrbětic setkali i policisté z krajského ředitelství ve Zlíně. „Cestou jsme jeli kolem dvou nehod, z nichž jsme u jedné zasahovali. V jednom z vozidel bylo totiž asi šestileté dítě. Naštěstí bylo v pořádku," přiblížila cestu do Vrbětic krajská policejní mluvčí Lenka Javorková.