Studenti UTB v úterý majálesem oslaví jaro a dobrou náladu

Zlínský Majáles se uskuteční už v úterý 2. května v parku před Baťovou vilou, opět zadarmo. Kromě pestrého hudebního programu letos nabídne také bohatý doprovodný program, zahrnující volbu krále či královny nebo sportovní aktivity.

Organizátorem je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci se Studentskou unií UTB.

Program započne majálesový průvod, který vyrazí ve 14:00 z náměstí Míru městem do areálu. Hudební program zahájí děti z oblíbené univerzitní školky Quočna a také univerzitní sbor. O hudební zážitek se postará 6 prvotřídních kapel. Some Reason – mladá kapela ze Zlína, tvorbou zaměřující se na alternativní rock. Reggay, která jak už z názvu napovídá, ponoří majáles do pohody tónů reggae. Pětičlenná pop-rock alternativní formace We on the Moon, která boduje nejen v rádiovém éteru i naživo. John Wolfhooker – rock´n´rollová banda, jež stihla koncertovat po celé ČR i v Kanadě, chybět nebude ani ve Zlíně.

Od 21 hodin přivedou diváky do varu Zoči Voči – slovenští bratři, jejichž tvorba vychází z žánrů jako punk, hardcore a rock. Závěrečnou třešničkou celého Majálesu bude hlavní hvězda – pardubická skvadra Vypsaná fixa. Za 22 let své působnosti stihly jejich texty doslova zlidovět. Do Zlína přivezou dobrou náladu a pořádnou show.

V rámci doprovodného programu se uskuteční tradiční soutěže, spojené s volbou krále nebo královny celého majálesu o zajímavé ceny. Připravena bude také pestrá nabídka sportovního vyžití. Návštěvníci budou moci vyzkoušet oblíbenou slackline, skákací boty nebo si zahrát frisbee. „Majáles se každoročně snažíme dostat o úroveň výše, ale zároveň zachovat kouzlo studentského ducha akce. Letošní ročník bude plný kvalitní hudby, dobrého jídla a pití a v neposlední řadě dobré nálady,“ uvedl Patrik Dohnal, hlavní manažer Majálesu UTB.

Studentská unie UTB je nezisková organizace, která vznikla v roce 2005. Sdružuje studenty jako partu nadšenců, kteří vyměnili svůj volný čas za vylepšení volného času ostatních. Všichni členové se dobrovolně, bez nároku na honorář, ale s úsměvem na rtech, vrhají do nejrůznějších projektů, které zpestřují život nejen studentům, ale i široké veřejnosti města Zlína. Pod jejich taktovkou tak vznikají projekty jako Mezinárodní den studentstva nebo Reprezentační ples UTB, či méně oficiální Vítání prváků, Antiples, Majáles, apod.