Studentky postavily hotel z lepenky

SOUTĚŽ. Studentky Daniela Černá, Pavlína Krajčová a Jana Hyánková ze Střední průmyslové školy Zlín vytvořily z vlnité lepenky hotel Cézetko. Stavbu poslaly do soutěže Stavby z vlnité lepenky. Zda postoupí do finále, bude známo do 7. června.

Studentky Daniela Černá, Pavlína Krajčová a Jana Hyánková ze Střední průmyslové školy Zlín vytvořily z vlnité lepenky hotel Cézetko.Foto: Crest Communications Ostrava s. r. o.

Mladí stavaři a stavařky v letošním 11. ročníku soutěže vytvářeli originální stavbu podle vlastního návrhu. Hodnotí se originalita a neotřelá myšlenka. Odborná porota vybere šest staveb, které postoupí do finále. Cílem projektu je poukázat na ekologické výhody lepenky. (ex)

Autor: Redakce