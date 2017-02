Šušká se, že je Voroněž prodaný. Majitel mlčí

Pozlovice - Kdysi vyhledávaný pozlovický hotel stále chátrá. Ruinu ale možná čeká zásadní změna. Mezi místními se totiž špitá, že hotel Voroněž někdo za třicet milionů koupil.

Jak je to s roky chátrající ruinou v Pozlovicích? Cedule o prodeji zmizela.

„Za takovou ruinu bych nedal ani desetinu této sumy," prohlásil místní obyvatel Michal Nerušil.

K přehradě chodívá rád na procházky. Je přesvědčený, že zdevastovanou stavbu čekají brzy změny.

„Slyšel jsem, že už je domluven prodej a že nový majitel vyřizuje dotace," doplnil.

Hotel Voroněž se nachází na lukrativním místě u přehrady. Kdysi velmi významný podnik se nedávno nechvalně proslavil škodlivým azbestem. Vedení Pozlovic si s objektem nevědělo rady a prodalo ho v roce 2013 za pouhé dva miliony korun manželům Bílovým z Pozlovic.

Všichni tenkrát očekávali, že Bílovi (kterým patří i hotel Zátiší v Pozlovicích) se postarají o likvidaci azbestu a demolici objektu. Nový vlastník sice zahájil likvidaci azbestu, ale dál v úpravách nepokračoval.

Chátrající hotel Voroněž v roce 2009 Autor: DENÍK/Matej Slávik

„Velmi nás to mrzí," posteskla si starostka městysu Olga Tkáčová.

„Původně jsme si přáli, aby na místě bylo sportoviště, ale Bílovi se rozhodli objekt prodat, tedy nevíme, co zde v budoucnu bude," vysvětlila.

Podle územního plánu by přitom prostor měl do budoucna sloužit právě pro sportovní aktivity.

Marta Bílová je sice zastupitelkou v Pozlovicích, ale od ruiny dává ruce pryč.

„Nechci se k tomu vyjadřovat, o budoucnost objektu se stará můj muž," uvedla stroze.

Samotný Josef Bíla se odmítl vyjádřit a prodej nemovitosti nepotvrdil.

Ještě nedávno ale byla na ruině umístěna cedule, že je na prodej. Nově zmizela.

„Prodávala to nějaká pražská realitka a všichni se na tom chtěli napakovat, proto to tady tak dlouho straší," komentoval Michal Nerušil a poznamenal, že všechny objekty na Luhačovicku mají přemrštěné prodejní ceny.

Jeho slova potvrdila i majitelka blízkého rodinného penzionu Vila u přehrady Katarína Doležalová.

„Bylo by skvělé, kdyby se to dalo do pořádku. Naši hosté se k nám rádi vracejí dlouhá léta a někteří pamatují slávu hotelu Voroněž. Stále se ptají, kdy se torzo zbourá," popsala s tím, že nikdo nechápe, proč ruina stále stojí.

„Stavební úřad vydal v dubnu 2014 rozhodnutí o povolení odstranění stavby na základě žádosti vlastníků," vysvětlil za stavební úřad Vladislav Běhunek.

„Termín pro odstranění byl stanoven do 30. dubna 2015. Do té doby byly ze stavby odstraněny všechny konstrukce obsahující azbest," doplnil.

Pak ale stavebníci v odstranění stavby nepokračovali. Podle informací stavebního úřadu vlastníci v současné době nemají připravený žádný stavební záměr, nemají jasno, zda tedy přistoupí k přestavbě stávajícího objektu, nebo dokončí odstranění stavby.

Na katastru nemovitostí jsou stále zapsaní jako majitelé manželé Bílovi.

