Svátek Těla a krve Páně oslavily v parku ve Zlíně stovky lidí

Stovky věřících v čele s malými i většími družičkami zaplnily v neděli dopoledne park Komenského ve Zlíně. Opět po dvou letech v krajském městě totiž oslavili významný svátek Těla a Krve Páně, dříve zvaný jako Boží Tělo, který připadl právě na neděli 18. června. Slaví se proto, aby se zdůraznila reálná přítomnost Ježíše Krista v Eucharistii – Nejsvětější Svátosti.

„Pocházím z Olomouce, Boží Tělo tady vůbec nebylo. Bylo prostě zakázané. Poprvé jsem slavnost zažil v Rajnochovicích – tuším, že to bylo v roce 1994 či 1995,“ řekl Deníku kněz zlínské Farnosti svatého Filipa a Jakuba Ivan Fišar.

Ve Zlíně se poprvé po sedmdesáti letech konala slavnost před dvěma lety na náměstí, nyní se odehrála v parku.

„Jsem mile překvapený, že ji naši lidé opět objevili. A pochopili, že bychom měli dělat to, co dělal pán Ježíš. Šel mezi lidi a my dneska také. Byli jsme v jeho blízkosti,“ dodal kněz.

Slavnostní mše svatá začala v 10 hodin, po ní následovalo požehnání celému městu. Průvod se z parku vydal do kostela svatého Filipa a Jakuba. Zpestřila jej dechová hudba a družičky, které už tradičně doprovázejí procesí při svátku Těla a Krve Páně v bílých šatech. Část trasy vedla po třídě Tomáše Bati, kde si také vyžádala částečnou uzavírku na nezbytně dlouhou dobu.

„Je krásné, že se tento svátek vrací zpátky. Jsem za to moc ráda. Pocházím z Vizovic a tam jsme s průvodem také chodili po náměstí k jednotlivým vyzdobeným oltářům za zpěvu eucharistických písní,“ zasnila se při vzpomínce na své mládí osmdesátiletá Dagmar Skaunicová ze Zlína.

Božího Těla se zúčastnila i před dvěma roky na náměstí.

„Tehdy park ještě nebyl tak pěkný, ale nyní je to zde pro slavnost lepší,“ dodala.

Radost z obnovené církevní tradice měla také Marie Mandincová ze Zlína.

„Bylo to moc krásné. Jsem ráda, že jsem se toho mohla dožít,“ řekla.

Ve Zlíně byla tradice mše svaté na náměstí s průvodem s Nejsvětější Svátostí přerušena v roce 1949. Poté se v letech Pražského jara konaly s uděleným souhlasem zastupitelů města průvody na prostranství před kostelem.

Bývaly vždy spojeny s žehnáním městu. K obnovení tradice došlo v roce 2015, kdy se konala mše svatá na náměstí Míru.

„Chceme v obnovení tradice, která zdůrazňuje přítomnost živého Ježíše mezi námi, pokračovat,“ konstatoval zlínský děkan Ivan Fišar.