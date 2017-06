Téměř 130 000 hostů přijelo do Zlína na festival

Davy nadšených dětí, úžasné filmy, skvělá atmosféra a výtečné festivalové akce i koncerty. Zlín Film Festival potěšil snad všechny účastníky, hosty nebo jen náhodné kolemjdoucí. Do města zavítala celá řada filmových hvězd z České republiky i ze zahraničí, své filmy uvedlo 89 delegací.

Na Zlín Film Festival se akreditovalo 2 900 hostů a celkově se může pochlubit vysokou návštěvností, která se pohybuje na úrovni loňských 125 000 hostů.

„Máme radost, že návštěvníci projevili opravdový zájem o promítané filmy a zaplnili kinosály," uvedl prezident festivalu Čestmír Vančura.

Nejúspěšnějším snímkem se stal film Na stejné notě, který získal ocenění hned ve dvou kategoriích Cena diváka za nejlepší hraný film a Cena dětské poroty. Za mimořádný přínos kinematografii pro děti a mládež si ze Zlína odveze Zlatý střevíček kostýmní výtvarník a malíř Theodor Pištěk.

Letošní ročník byl věnován švédské a švýcarské kinematografii a připomenutí 110. výročí od narození švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové. „Následující 58. ročník bude zaměřený na českou a slovenskou kinematografii s odkazem na 100. výročí založení Československa a bude se konat od 25. května do 2. června 2018," doplnil Čestmír Vančura.

Festival vyvrcholí v sobotu 3. června Festivalovým půlmaratonem MONET+ Zlín, kterého se zúčastní na třináct set běžců. Dalších téměř čtyři sta malých i velkých závodníků se postaví na start Festivalového rodinného běhu.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 57. ZLÍN FILM FESTIVALU 2017

Ceny udělované statutárními porotami:

Mezinárodní odborná porota pro hraný film:

Zlatý střevíček - za nejlepší hraný film pro děti (cena patří režisérovi a producentovi filmu)

Amélie a horský zázrak (Mountain Miracle – The Unexpected Friendship), GER, ITA, 2017), režie: Tobias Wiemann

Cena města Zlína - za nejlepší dětský herecký výkon v kategorii hraného filmu pro děti

Vanessa Szamuhelová za roli Jarky ve filmu Pátá loď (Little Harbour, SVK, CZE, 2017), režie: Iveta Grófová

Zlatý střevíček - za nejlepší hraný film pro mládež (cena patří režisérovi a producentovi filmu)

Jsem Charlie (Just Charlie, GBR, 2017), režie: Rebekah Fortune

Cena Miloše Macourka - za nejlepší mládežnický herecký výkon v kategorii hraného filmu pro mládež

Daniel Huttlestone za roli Shaye ve filmu London Town (GBR, 2016), režie: Derrick Borte

Speciální uznání

Goodbye Berlin (GER, 2016), režie: Fatih Akin

Společná mezinárodní porota dětí a dospělých pro animovaný film:

Zlatý střevíček - za nejlepší animovaný film (cena patří režisérovi filmu)

Dvě tramvaje (Two Trams, RUS, 2016), režie: Svetlana Andrianova

Cena Hermíny Týrlové - cena pro mladého tvůrce do 35 let (cena patří režisérovi filmu)

Moruška (Cloudberry, RUS, 2015), režie: Polina Minchenok

Mezinárodní dětská porota pro hraný film pro děti:

Hlavní cena dětské poroty - za nejlepší hraný film pro děti (cena patří režisérovi a producentovi filmu)

Na stejné notě (Heartstrings, FRA, 2016) režie: Michel Boujenah

Mezinárodní mládežnická porota pro hraný film pro mládež:

Hlavní cena mládežnické poroty - za nejlepší hraný film pro mládež (cena patří režisérovi a producentovi filmu)

Goodbye Berlin (GER, 2016), režie: Fatih Akin

Mezinárodní odborná porota pro hrané evropské debuty:

Cena Evropa – za nejlepší evropský debut (cena patří režisérovi a producentovi filmu)

Kamenné srdce (Heartstone, ICE, 2016), režie: Guðmundur Arnar Guðmundsson

Zvláštní cena poroty za nejlepší evropský debut (cena režisérovi a producentovi filmu)

Sámská krev (Sami Blood, SWE, DNK, NOR, 2016), režie: Amanda Kernell

Mezinárodní odborná porota pro soutěž studentských filmů Zlínský pes:

Cena za TOP film Zlínského psa, jehož režisér bude odměněn cenou 1000 EUR.

Vzpomínky na Gazu (Shujayya, POL, PAL, 2015), režie: Mohammed Almughanni

Speciální žánrové ceny:

Nejlepší animace

Dobré chutnání (Indigestion, BEL, 2017), režie: Mathilde Remy

Nejlepší dokument

Neznámý voják (The Unknown Soldier, ISR, 2016), režie: Efim Graboy

Nejlepší hraný film

Ticho (The Silence, FRA, ITA, 2016), režie: Farnoosh Samadi, Ali Asgari

Ceny udělované nestatutárními porotami:

Mezinárodní porota ECFA:

Cena ECFA

Vzhůru do vesmíru (Up in the Sky, SWE, 2016), režie: Petter Lennstrand

Mezinárodní ekumenická porota:

Cena ekumenické poroty

Splněný sen (Half Ticket, IND, 2016), režie: Samit Kakkad

Speciální uznání ekumenické poroty

My děti ze stanice Beznaděj (Railway Children, IND, 2016), režie: Prithvi Konanur

Divácké ceny:

Zlaté jablko - nejúspěšnějšímu hranému filmu (cena patří režisérovi a producentovi filmu)

Na stejné notě (Heartstrings, FRA, 2016) režie: Michel Boujenah

Zlaté jablko - nejúspěšnějšímu animovanému filmu (cena patří režisérovi a producentovi filmu)

Dárek (The Gift, JAP, 2016), režie: Kohei Kajisa

Cena diváků Déčka nejúspěšnějšímu krátkému animovanému filmu pro děti (cena patří režisérovi a producentovi filmu)

Píp a letadélko (Peep and the Paperplane, GER, 2016), režie Christoph Englert