Terakotová armáda dobývá zlínské filmové ateliéry

Splněný sen a nespoutané oslavy! Zlínský kapitán Jakub Jugas si triumf v MOL Cupu užívá se stejným nasazením, jaké projevuje při fotbalových bitvách. Tedy více než stoprocentním. „Takový úspěch ve Zlíně asi dlouho nebude. Nejde to jinak než pořádně oslavit! Stejně je to všem jasné," prohlásil 25letý odchovanec, aniž by mínil něco zakrývat.