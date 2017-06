„Tréma oslabuje, musíme to ze sebe dostat,“ říkají nadšení senioři ve Zlíně

„Umíme žít naplno," vzkázali všem ve čtvrtek ze zlínského náměstí Míru senioři. Luštění křížovek či sledování televize je podle nich sice fajn, ovšem dokázat něco více, je ještě lepší.

A tak desítky z nich vlily novou energii do žil mladým i starším na akci výstižně nazvané I senioři umí žít naplno.

„Ta jedna paní v klobouku, co sedí v první řadě, tu sedí už půl hodiny před začátkem. Dělá to tak každý rok. Snad se na nás těší, my si to užíváme,“ řekla Deníku vitální seniorka Ludmila Bařinková, členka seskupení nazvaného Bubenice z Příluku. Už za pár minut je čekalo vystoupení, kdy stovkám lidí ukázali, co umí.

„Nejsme nervózní, možná jen trochu. Ale my to ze sebe musíme dostat, jinak tréma oslabuje,“ usmála se Ludmila Bařinková.

Bubnování jim prý dodává energii, což jim umožňuje jejich mladý kamarád Radek Štětkář, pod jehož taktovkou bubnují, udává jim rytmus.

„Bubnování jde seniorům skvěle, mají rytmus v těle. Jsou zvyklí zpívat, což hodně pomáhá. Když rádi zpívají, tak i rádi bubnují,“ usmíval se Radek Štětkář.

Velkou pozornost na sebe strhli mimo jiné také senioři a seniorky TJ Sokol Zlín.

„Jsem na sebe vzteklá. Trošku jsem to zkazila. Stála jsem na místě, namísto abych kousek popošla. Myslím na něco jiného, ať to někdo nezkazí, a udělám to já,“ přiznala smutně členka zlínského sokola Dagmar Opálková.

Velký potlesk jim byl odměnou. „Užila jsem si to, jako pokaždé. Atmosféra byla výborná,“ zhodnotila.