Třicáté třetí kolo soutěže O nejkrásnější svatební pár

Vsetín – /ROZHOVOR/ S ostatními „Zlíňáky" v týmu každý den nasedne do jednoho auta a vyrazí směrem přes nevyzpytatelný kopec Syrákov do Vsetína. „Dvakrát jsme už dojeli pozdě," přiznal někdejší hokejový útočník Zlína Filip Čech, který na Lapači pomáhá proměnit „povinnost" postupu do druhé nejvyšší soutěže ve splněný sen. Všechno ostatní by bylo na Valašsku zklamání.