Tříkráloví koledníci na Zlínsku odolali mrazu a po osmnácté rozdávali radost

Zlínsko – „My Tři králové jedem k vám, štěstí, zdraví, vinšujeme vám." Loni koledníkům komplikovala jejich cestu ledovka, letos je zase potrápil mráz. Oni se přesto nezalekli a se svou koledou zavítali do tísíců domovů, aby udělali lidem radost a přinesli užitek potřebným. Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita, již po osmnácté rozeslala tisíce koledníků nejen po našem regionu, ale i v celé zemi.

Na Zlínsku vyrazilo v sobotu po deváté hodině ráno celkem 320 skupinek koledníků. Po loňské ledovce to své poslání však neměli ani letos vůbec jednoduché. Vždyť ranní teploty se pohybovaly kolem –18 stupňů Celsia. Ale ani to je neodradilo od toho, aby dělali radost nejen sobě, ale hlavně potřebným. „Vždy převažují skupinky koledníků, kde je jeden dospělý doprovod a tři děti. Musím říct, že zájem koledníků je velký a my si toho velmi toho vážíme. Dá se říct, že každý rok je jich víc a víc. Jsme také rádi, že nyní posiluje i Zlín a to je dobře, protože obejít celý Zlín to je velmi náročné," ocenila zájem o koledování v Tříkrálové sbírce Pavla Romaňáková, vedoucí projektový manažer Charity Zlín, která Tříkrálovou sbírku na Zlínsku organizuje.

Za dobu, kdy v roce 2000 Tříkrálová sbírka vznikla si již získala srdce tisíců lidí, kteří již netpělivě od sobotního rána očekávali své koledníky. „Musím říct, že nám udělali radost, před chvílí jsme se vrátili domů, spěchali jsme, abychom je stihli," uvedli například Walterovi ze Štípy.

Právě tam před polednem měli ještě někteří koledníci plno práce. Vedoucí jedné ze skupinek je sedmdesátiletá Jana Rosenbergerová ze Štípy a Tříkrálovou sbírku s dětmi chodí již po sedmé.

„Dělá nám dobře u srdce, že někomu pomůžeme, a ani mráz nás letos od toho neodradil," vysvětluje s úsměvem. Za pravdu jí dává i kolednice Kateřina Kocháňová. „Je to potěšení pro lidi. Zima je, ale člověk se u toho zahřeje," doplňuje mladá dívka. Její dva spolukoledníci Šimon Knápek a Eduard Kovařík si sobotní mrazivý den také pochvalují. „Je to dobré, byla zima, ale už je to dobré. Je to pro nás i poučení, jak se dá pomáhat druhým," přibližují kluci další výhodu koledování v Tříkrálové sbírce. Možná jednou i oni budou za osmnáct let vzpomínat, proč a jak s koledováním začali, stejně jako jejich o trochu starší „kolegové".

Byli vůbec první tříkráloví koledníci na Zlínsku a tuto sobotu slavili hned trojnásobné výročí. „Začali jsme před osmnácti lety, tenkrát nám bylo osmnáct a dnes je teplota mínus osmnáct stupňů," smějí se matadoři zlínské Tříkrálové sbírky. „Je to symbolika, jsme plnoletí králové," doplňují. A co pro ně Tříkrálová sbírka znamená? „To, že máme možnost udělat lidem radost, pomoct jim a požehnat jejich domy. Takže Tříkrálová sbírka je pro nás sdílení radosti a požehnání," říkají svorně Kašpar, Melichar a Baltazar, alias Zdeněk Sigmund, Milan Michalička, a Jaromír Gajdůšek. Za osmnáct let vykoledovala jen tato skupinka téměř milion korun pro potřebné. „Některé roky byly chudší, jiné bohaté," komentují to. Podle nich ale nejde jen o peníze, ale i o radost, kterou mohou lidem přinést.

„Například v domově seniorů na Burešově, tam jde opravdu o radost, když třeba vidíte babičku, která už jen leží a přesto jí vykouzlíte na tváři úsměv. Také tam máme jednu stálici. Paní je již 103 let a je úžasná. Sice letos s námi netančila jak minule, ale zato zpívala," popsali, proč je koledování pro ně srdcovou záležitostí.