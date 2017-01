Tříkrálový festival přilákal lidi navzdory mrazu

Zlín – Zima jako řemen. Přesně tak by se dalo lidově nazvat sobotní mrazivé počasí. Teplota v 6 hodin ráno klesala ve Zlíně pod 22 stupňů Celsia.

„Už jsem si myslela, že budeme muset náš tradiční Tříkrálový festival zrušit, vždyť bychom nemohli po účinkujících chtít, aby v takovém mrazu vystupovali," uvedla jedna z hlavních organizátorek festivalu Martina Lerlová. Počasí se naštěstí přece jen umoudřilo a zlínská Tříkrálová sbírka a s ní spojený Tříkrálový festival před kostelem na Jižních Svazích měli zelenou. Návštěvníci si mohli užít nejen vystoupení Bubenic z Přílika a Radka Štětkáře nebo cimbálové muziky Paléska. Tahákem byla i skupina Poutníci.

Součástí Tříkrálového festivalu byla domácí zabijačka. U stánků se tvořily už před desátou hodinou dopoledne fronty. Polévku lidem za dobrovolný příspěvek do Tříkrálové sbírky naléval primátor Zlína Miroslav Adámek, pomáhali mu další zlínští radní.

„Tříkrálová sbírka je pro nás důležitým zdrojem příjmů. Nejdůležitější je, že slouží pro přímou pomoc lidem, kteří se ocitli ve složité situaci," vysvětlil ředitel zlínské Charity Vlastimil Vajďák. Pomohou například rodině v Hřivínově Újezdu, která při požáru před Vánoci přišla o střechu nad hlavou. Vlastimil Vajďák také přiblížil rozdíl při Tříkrálové sbírce mezi vesnicemi a městem. „Na vesnici se všichni znají, tam je to koledování každý rok podobné, ve městě je to více anonymní. A abychom tu anonymitu prorazili, pořádáme Tříkrálový festival," doplnil ředitel Charity Zlín. Podle něj i Martiny Lerlové ještě ráno organizátoři nevěřili, že se na Jižních Svazích sejdou lidé. „Když jsme ráno začínali v mrazu a byli tu sami, tak to příliš příjemný pocit nebyl," přiznali. „Dobře to ale dopadlo, lidé za námi přišli a tomu jsme opravdu moc rádi," dodali Martina Lerlová a Vlastimil Vajďák. Přítomnost návštěvníků je tak odměnou za vynaložené úsilí organizátorů.

„Jsme zmrzlí, ale je to tady báječné," libovala si skupinka přátel při vystoupení kapely Poutníci. „Kdyby příště šel udělat Tříkrálový festival v červenci, to by bylo super," vtipkovali promrzlí, ale přesto dobře naladění manželé Šindlerovi, Holfeldovi i Gabriela Zichová.