Tropické dny před námi jen ojediněle zmírní bouřka

Minimálně sedm tropických a vesměs suchých dní, zabouří jen občas. Takové počasí nás v kraji čeká v nadcházejících dnech. Kdo se těšil, že několikadenní tropy vystřídá třeba kýžené menší ochlazení, musí si nechat zajít chuť: teploty atakující tropickou třicítku potrvají.

Ilustrační foto. Foto: Archiv VLP

Podle meteorologů nás sucho a teploty nad 30 stupňů čekají minimálně následujících sedm dní. Opatrní by měli být zejména starší lidé, nemocní a děti.

„Následující týden bude velmi teplý, naměříme běžně kolem třiceti stupňů. Ojediněle se mohou vyskytnout bouřky či přeháňky, které budou z tepla a trochu osvěží vzduch. Déšť bude ale jen lokální," řekl Deníku Petr Dvořák, mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu.

Srážky se ovšem budou vyskytovat místy velmi nerovnoměrně.

„Někde se vytvoří bouřkový mrak připomínající s troškou nadsázky květák o velikosti třeba pět krát pět kilometrů, z něj budou srážky padat jen na určitých místech. Podle toho, jak bude foukat vítr. O deset kilometrů dál tak lidé o ničem vědět nebudou," vysvětlil s úsměvem mluvčí.

Region podle něj tudíž nadále bude hodně trápit sucho, což ještě více prohloubí problém s podpovrchovými vodami.

„Vody ve vrtaných studnách je nedostatek, někde je kritický podstav. Pokud bude sucho přetrvávat, situace se bude zhoršovat," potvrdil.

Vedra mají trvat podle odhadů do začátku července, stejně jako srážky by měly být podprůměrné.

Vysoké venkovní teploty už také začaly plnit interní ambulance v nemocnicích Zlínského kraje. Více se to ovšem projeví podle jejich mluvčí Dany Lipovské až v dalších dnech, kdy vedra mají soustavně přetrvávat.

ZATÍM JEN JEDNOTLIVCI

„Zatím jsme přijali jen jednotlivce. Jednalo se často o chronicky nemocné pacienty, kterým se v takovém počasí přitíží," přiblížila situaci například v Krajské nemocnici T. Bati. Interní oddělení Vsetínské nemocnice řešilo v minulých dnech několik případů dehydratace u pacientů v seniorském věku bez nutnosti hospitalizace či s krátkou hospitalizací.

POZOR NA CELODENNÍ POBYT NA SLUNCI

V Kroměřížské i Uherskohradišťské nemocnici byla situace podobná.

„Ambulantně jsme ošetřili několik lidí, například člověka s nízkým krevním tlakem, který byl celý den na slunci. Hospitalizace nebyla nutná," řekl primář Interny I Uherskohradišťské nemocnice Vladimír Okénka.

Ve všech nemocnicích však lékaři jednohlasně dodávají, že nápory pacientů, kteří si v horku nedávají pozor, je teprve čekají.

Nejvíce by měli být ostražití senioři, kteří vysoké teploty často podcení, a také děti, respektive jejich rodiče.

„Je důležité hodně pít, klidně 3 až 4 litry tekutin denně, nejlépe čistou vodu, omezit alkohol i kávu. Lidé by si měli dávat pozor na samotný pobyt na slunci, chránit si hlavu a vyhýbat se fyzické zátěži. Obzvláště to platí u seniorů a malých dětí. V případě vysokých dlouhotrvajících teplot to platí pro všechny věkové kategorie," varoval primář interního oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati Jiří Latta.

Hasiči zase upozorňují, aby lidé nenechávali v zavřeném autě sedět své děti, pokud jdou například nakoupit.

„Řešíme takové zásahy, kdy musíme jít otevřít auto, během celého roku. V létě ale hrozí velice rychle nebezpečné přehřátí organismu. O to je situace dramatičtější," informoval mluvčí krajských hasičů Libor Netopil.

MAJITELÉ KOUPALIŠŤ SI MNOU RUCE

Na druhou stranu vedra nahrávají koupalištím. Například v Otrokovicích si tam cestu v úterý našlo za celý den 1300 lidí.

„Je to poměrně dost vzhledem k tomu, že ještě nejsou prázdniny. Nejvíce lidí chodí až po třetí hodině, kdy jsou už mnozí z práce pryč," uvedl správce koupaliště Josef Prudký.

Po práci si tam vždycky cestu najde Radka Kolářová z Otrokovic.

„Ochladím se, zaplavu si. A hned se cítím po hodinách strávených v těchto vedrech v práci příjemněji," pousmála se Kolářová.