Týden knihoven promine dluh opozdilcům

Burza knih, besedy s osobnostmi, pasování žáků na čtenáře, odpuštěné poplatky za knihy, které čtenáři nevrátili včas do knihovny. Takové zajímavosti a výhody čekají čtenáře v Otrokovicích během Týdne knihoven, který se koná 2.–6. října. Druhý a čtvrtý říjen je věnován burze knih.

Ilustrační fotoFoto: archiv Deníku

„Zájemci, kteří mají doma knihy, které již nechtějí a je jim líto je vyhodit, je mohou bezplatně poskytnout do burzy. Knihy mohou nosit v pracovních dnech od 18. do 29. září do Městské knihovny,“ vybízí veřejnost vedoucí knihovny Radka Jarková.

Burza se bude konat v obřadní síni městského úřadu, kde si je zájemci mohou prohlédnout a případně koupit. Akce se uskuteční v pondělí a ve středu od 10 do 17 hodin. Knihy budou k dostání za manipulační poplatek ve výši 10 korun za kus.

Mezi oblíbené akce pro veřejnost patří besedy se známými osobnostmi. Letos oslovili organizátoři publicistu a novináře Bohuslava Matyáše. Beseda se uskuteční ve 5. října v 16 hodin v Městské galerii Otrokovice. Vstup je volný. (poh)