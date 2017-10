Týden knihoven: ušetřené pokuty a noví čtenáři

Život bez knih? To si Romana Hanousková neumí ani představit. Čtyřikrát měsíčně si chodí půjčovat knížky do Městské knihovny v Otrokovicích. Za měsíc zvládne většinou přečíst osm knížek.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Nataša Šmatová

„Nejčastěji čtu při cestování do práce a zase zpět domů. Ráno se navíc budím dříve, než bych musela, a tak čas využívám opět k četbě. Beru knížku do ruky a prostě pročtu. Elektronické čtečky nejsou nic pro mě. Musím tu knížku mít v ruce, listovat v ní,“ říká Romana Hanousková. Dopustit nedá hlavně na detektivní psychologické romány.

Právě knihovnám a knížkám patří celý tento týden, koná se totiž 21. ročník Týdne knihoven. V rámci něj mohou čtenáři i ušetřit. Na dlužníky, kteří přijdou vrátit dlouho půjčené knihy a normálně by platili pokutu, se totiž vztahuje amnestie. Knihovny také leckde nabízejí zápisné a registraci zdarma.

Například v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně podle její ředitelky Zdenky Friedlové amnestii během prvního pondělního dne akce využilo několik desítek čtenářů. „Amnestii na upomínací poplatky letos pořádáme po pěti letech. První den ji využilo jednačtyřicet čtenářů,“ vyčíslila.

Týden knihoven také knihovnám pomáhá lákat nové čtenáře. Například v Otrokovicích vloni registrovali díky akci 193 nových čtenářů dětí do patnácti let a 22 dospěláků. „Je to dané hlavně tím, že v Týdnu knihoven pasujeme žáky druhých tříd na čtenáře, přičemž obdrží kartičku do knihovny na rok zdarma,“ vysvětlila vedoucí otrokovické knihovny Radka Jarková. Díky amnestii pak nezodpovědní čtenáři můžou za upomínky ušetřit až 80 korun. „Této výhody lidé hodně využívají,“ dodala.



Zajímavosti z knihoven



Zlín

- aktuálně nejstarším registrovaným čtenářem je tam muž, ročník 1922 (95 let)

- v posledních třech letech počet čtenářů mírně rostl, počet dětí ale klesá (2015 14 607, z toho děti do 15 let 2584, r. 2016 14 646, z toho děti 2346)

- aktuálně má největší počet rezervací detektivní román Do vody od Pauly Hawkins



Fryšták

- ročně knihovně přibude zhruba 100 nových čtenářů

- nejstarším čtenářem je Miroslav Ticháček (93 let). Nejčastěji si půjčuje naučnou literaturu. Nebrání se ale téměř žádnému žánru - zajímavostí je, že jako knihovník i vedoucí zde pracují muži. V jiných knihovnách převažují ženy. Zde žádná nepracuje



Žlutava

- počet čtenářů se v knihovně za rok průměrně zvyšuje o 15 lidí

- v rámci Týdne knihoven pořádají i burzu vyřazených knih