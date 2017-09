Učitelé: Dokud platy nezvýší, nevěříme tomu

„Vidina malého platu nás neodradila. Je to spíše práce o tom, jestli vás to baví, či ne,“ říká pro Deník čtyřiadvacetiletá učitelka Alena Hiršová z Napajedel. Letos v červnu ukončila studium na olomoucké univerzitě, obor učitelství pro první stupeň, a v září nastoupila coby učitelka do 2. základní školy Napajedla, kam sama coby školačka chodila.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Jireš

„Věděla jsem, že chci být učitelkou, od vysoké školy. Mám děti moc ráda. Někteří z mých spolužáků už dokonce učili i při škole. Byli jsme tam všichni zapálení, plat nás neodradil,“ podotýká mladá učitelka, která tak naráží na nízké mzdy, o jejichž navýšení učitelé v celé České republice bojovali roky.

A letos se zřejmě dočkají: vládní koalice se před pár dny dohodla na navýšení platů učitelům o 15 procent. Záměr by vláda měla schválit do konce září.

„Sliby se slibují, blázni se radují. To říká jedno známé rčení. Stoprocentně vítáme navýšení platů, ale dokud to nebudeme mít černé na bílém a nebudou tabulky, tak tomu nevěříme. Každý si může vykládat, co chce. Stále tak držíme stávkovou pohotovost,“ řekla Deníku Oldřiška Šimčíková z kroměřížského střediska Českomoravského odborového svazu pracovníků školství.

Desetiletou praxi ve školství už má Eva Lužová ze Zlína. Čtyři roky učila na škole v Uherském Hradišti, nyní šestým rokem v otrokovické Základní škole T. G. Masaryka.

Uznává, že kantorské platy nejsou příliš motivační. A to ani pro dlouholeté kantory a hlavně pak pro začínající učitele. Pro ně jsou spíše odrazující.

„A to je špatně. Kdo vidí do školství, musí uznat, co úsilí stojí a jak je to náročná práce. Je potřeba s tím něco udělat. Začínající potřebují motivaci, stejně tak ti, co mají už několikaletou praxi,“ vysvětlila Eva Lužová. Kdyby prý platy tak jak tak nenavýšili, nešla by prý ze školy pryč. Příjemné to ale není. Souhlasí s ní také ředitelka zmíněné otrokovické školy Marta Zakopalová.

„Budu jenom ráda, když budu moct pedagogy lépe ocenit. Naštěstí nyní nemám problém s obsazováním učitelů. Musím to ale zaklepat,“ pousmála se ředitelka.

Hned po ukončení vysokoškolských studií se na dráhu kantora vrhl před dvaceti lety Libor Sovadina z Fryštáku. Desátým rokem jí už pak i šéfuje.

„Mnozí vystudují a pak přijdou na to, že to není jejich parketa. A malé peníze je taky nemotivují. Pokud v opačném případě tato práce člověka baví, pak je ochotný se s nízkou mzdou smířit, protože tu práci prostě dělat chce. Navíc ve školství jsme všichni věčně mladí, jen naše schránka stárne. Trávíme totiž pořád čas se stejně starými dětmi,“ dodal ředitel fryštácké základní školy.