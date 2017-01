Unikátní mobilní služebnu začala používat policie ve Zlíně

Zlín - Především pro zajištění bezpečnosti a potřeb Zlíňanů byl pořízen speciální obytný vůz multifunkční mobilní služebna Městské policie Zlín. Při novoročním ohňostroji měla ve Zlíně svou první ostrou premiéru. Lidé na náměstí Míru si ji zvědavě prohlíželi.

Vůz sám o sobě je prototypem. Vznikal dva roky a jeho celková cena včetně vybavení technologiemi je 2,5 milionu korun, z toho jen vybavení informačními systémy a technologiemi vyšlo na jeden milion.

VYUŽITÍ NA AKCÍCH S VĚTŠÍ NÁVŠTĚVNOSTÍ OBYVATEL

V minulosti již podobné vozy strážníci a policisté v republice používali. V čem je výjimečná právě zlínská mobilní služebna a k čemu bude sloužit? Hlavním důvodem jejího zřízení je zabezpečení veřejného pořádku při akcích, kde se sejde větší počet obyvatel.

„To znamená tam, kde je potřeba mít větší velení a aby velící personál byl na místě události a měl k dispozici určité technické prostředky," říká ředitel MP Zlín Milan Kladníček.

NA ODLEHLEJŠÍ MÍSTA SE DOSTANE ČASTĚJI

Podle něj dalším, možná nejdůležitějším úkolem nové mobilní služebny je její využití v lokalitách, kde nejsou okrsková pracoviště městské policie.

„Ve Zlíně máme okrsková pracoviště na Jižních Svazích, v Malenovicích a ve Štípě, ale v ostatních místech krajského města služebnu nemáme. To znamená, že strážníci se tam jen 'vytočí'," popisuje situaci ředitel Milan Kladníček. Jak v tomto ohledu pomůže nová mobilní služebna?

„Jenomže my chceme jít blíž k občanům. A právě to stálo za myšlenkou zřízení naší mobilní služebny. Aby strážníci jezdili a chodili i na místa, kam se často nedostanou," vysvětluje dále šéf zlínských strážníků.

A právě k tomuto účelu bude podle něj sloužit mobilní služebna, která bude jezdit do míst, která si MP Zlín vytipuje a obyvatele informuje dopředu.

„Občan pak se svými potřebami ať je to rada ve složité životní situaci, nebo bezpečnostní problém, problémy se sousedskými vztahy přijde za námi a my mu pomůžeme nebo s ním o tom sepíšeme úřední záznam. To znamená, že občan nepůjde na úřad, ale my přijedeme za ním.

Chceme tak s lidmi navázat bližší vztahy. Myslím si, že přímý vztah občan a strážník je strašně důležitý. Považuji to za prioritu této mobilní služebny," komentuje dál Milan Kladníček.

Zároveň přiblížil další úkol nového zařízení zlínských strážníků. Policie bude mobilní služebnu předvádět při preventivních akcích pro děti a seniory.

„Unikátnost celého řešení je právě ve sdružených finančních prostředcích. Je to nejen karavan, ale multifunkční vozidlo. Využijeme jej nejen při mimořádných situacích, ale také bude celoročně sloužit občanům Zlína. Je vybudováno pro jejich bezpečnost a plně koresponduje s bezpečnostní situací, která je ve státě," popsal ředitel MP Zlín Milan Kladníček.

„Troufnu si říct, že taková mobilní služebna není nikde v republice a snad ani v Evropě. Stáli jsme před technologickým oříškem aby hmotnost služebny nepřekročila 3,5 tunya na druhou stranu byla funkční pro všechny plánované úkony," popsal náročný projekt ředitel Kladníček.

Vybavení mobilní služebny

V interiéru mobilní služebny jsou připraveny krizové plány, dokumentace. Do 30 minut přijede vozidlo na místo a rozloží se, nachystá se. Je to energeticky nezávislé vozidlo má elektrocentrály. Může se připojit i na venkovní zdroj. Při činnosti mobilní služebny v terénu bude jeden strážník v mobilní služebně, kde bude komunikovat, a druhý bude dělat pěší kontrolu dané lokality. Bude sbírat informace z okolí a přinášet je na centrálu k vyřízení.

Při akcích, při krizových situacích nebo sportovních událostech se z tohoto vozidla bude řídit celé bezpečnostní opatření. Jeho velitel bude sedět uvnitř.

„Mobilní služebna je připojena na náš informační událostní systém. To znamená události typu vrak vozidla, poškozená značka, nebezpečně nakloněný strom. Jsme očima radnice a občanů. Strážník si těchto události všimne, zaeviduje a předá je na centrálu k vyřízení," vysvětlil ředitel zlínské policie Milan Kladníček. V krizovém řízení mohou být ve voze členové bezpečnostní rady.

Kamerový systém

Pracoviště je vybaveno špičkovým kamerovým systémem. Také disponuje robotem-kamerou, která je v rozlišení full HD a jede plně na termokameru-termovizi. A to proto, aby ve zhoršených klimatických podmínkách a večer termokamera doplnila běžný záběr. Záznam může být propojen se střediskem strážníků. Unikátní je, že kamery mohou fungovat i za jízdy. Dá se říct, že se jedná o mobilní kamerový bod. Kamery se dají ovládat i z centrálního dispečinku. Když v autě nikdo není, fungují jako robot.