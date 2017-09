ON-LINE: Úvodní zápas EL fotbalistů Fastavu Zlín s Šeriffem Tiraspol

„Představte si, že jsem vyhrála lístky na zítřejší fotbal! Nevíte, kde je tady Zlínský deník, abych si je tam mohla vyzvednout?“ ptala se rozesmátá Lenka Hradilová, když se ve středu odpoledne v ulici Zarámí ve Zlíně potkala se svými kamarádkami pár metrů od budovy Deníku.

Jak se později přiznala, má fotbal ráda, takže si první zápas Zlína v Evropské lize rozhodně nenechá ujít. „Pojedu, určitě pojedu. Vezmu s sebou kamaráda,“ přikývla s tím, že výhra lístků jí udělala obrovskou radost. Aby ne, vždyť osmadvacetiletá Lenka je, jak sama přiznala, z „fotbalové rodiny“. „Taťka hrál fotbal a ještě jej trénuje, brácha fotbal ještě hraje,“ vyjmenovala Lenka. Co pro ni znamená, že Zlín hraje Evropskou ligu? „Je to určitě obrovská euforie, že se hraje poprvé u nás. Jen je škoda, že na utkání musíme dojíždět do Olomouce. Na druhou stranu to není tak daleko a kdo na ten fotbal chce, vždycky si najde cestu,“ myslí si Lenka Hradilová.

Sama hraje házenou a kamarádky, které ve středu potkala, jsou také házenkářky. „Děláš rozhovor pro noviny, tak budeš muset něco dát do kabiny,“ vtipkovaly ještě kamarádky Michaela Sobieská a Andrea Očadlíková.