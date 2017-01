Už dva roky žije žena bez domova v malém stanu. Bez ohledu na venkovní teploty

Zlín – Štěstí v neštěstí. Během své kariéry již zlínský hokejista své vytrpěl, především jeho hlava v podobě několika otřesů mozku dostala zabrat. O to více byl Pavel Kubiš nervózní, když po deseti minutách posledního nedělního zápasu musel odstoupit kvůli bolesti v rameni. „Hodně jsem si oddechl, když mi lékaři řekli, že to není na operaci. Podle všeho by k nápravě měl stačit klidový režim," potěšil nejen sebe, ale i fanoušky 31letý důrazný forvard.