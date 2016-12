V azylovém domě čeká Daniela na vánoční zázrak

Zlín - Vánoční příběhy většinou vypráví o zázraku, o splněných přáních, o šťastných koncích. Ne pro všechny jsou ale Vánoce kouzelné, přiznává sedmatřicetiletá Daniela, která žije v Charitním domově pro matky s dětmi v tísni ve Zlíně Jižních Svazích.

„Snad to neštěstí, smůlu, násilí, alkohol přitahuju," myslí si maminka dvou dětí, patnáctiměsíční dcery a třináctiletého syna, která je původem z Uherskohradišťska. Své jméno si nepřála zveřejnit, ale redakce jej má k dispozici.

Její smutný příběh začal, když byla ještě dítě.

„Mám ještě dva sourozence a doma to bylo peklo. Otec strašně pil, nechtěl si to vůbec přiznat, takže s tím nic nedělal," vypráví mladá žena. Jenže po čase, když se vdala a měla syna, přestalo klapat i to její manželství.

„Nedalo se to vydržet. Násilí, výhrůžky a vyhazování z domu, to bylo u nás časté. Syn přestal naše hádky a situaci u nás zvládat," přibližuje Daniela a na její tváři se mihne stín.

„Jednou své výhrůžky manžel splnil a vyhodil mne se synem na ulici. Neměli jsme kam jít, nakonec syn skončil v dětském domově v Uherském Hradišti." Hlas Daniely se zadrhne, patrně si vzpomněla na nejhorší okamžiky ve svém životě.

„Bydleli jsme chvilku u tety a tam si pro něho přišla sociálka. Bylo to strašné," dodává Daniela tiše.

Ještě v době nešťastného manželství její cestu zkřížil další muž. Daniela tvrdí, že není hrubý ani nepije. Jen měl problémy se zákonem a nakonec skončil ve vězení. Mají spolu patnáctiměsíční dceru, se kterou Daniela bydlí v azylovém domě.

„Chtěla bych tady mít i syna, ale to stojí peníze a to bych nezvládla. Téměř celou mateřskou dávám za ubytování za sebe a malou," připomíná Daniela, pro kterou tak na živobytí zbývá na měsíc jen pár set korun.

Přesto i ona chce mít alespoň nějaké Vánoce.

„Budu tady mít syna a budeme je trávit společně s kamarádkou, která tady s dětmi také bydlí," těší se na blížící se svátky Daniela.

V Charitním domově pro matky s dětmi v tísni ve Zlíně mají vánoční stromek už nazdobený a i přes starosti obyvatel deseti bytových jednotek, které zde jsou, je cítit vánoční atmosféra. U stromečku se sejdou ti, kteří si budou chtít popovídat, dětem budou rozdány dárečky. Připravily je děti ze školky ve Zlíně-Prštném. Daniele se možná opožděně splní „vánoční zázrak". Pomocí úřadů snad získá byt a nastoupí do práce.

„Navíc mi psal manžel z vězení, že nechce o nás přijít," usmála se Daniela.