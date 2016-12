V bídě žije v regionu asi 1500 rodin s dětmi

Zlínský kraj - Má celkem čtyři děti, nejmladší dcera má jen pár měsíců. Rodiče jí zemřeli už před lety, žádnou jinou rodinu nemá. K tomu má manžela ve vězení, který nepracuje. Zůstala bez střechy nad hlavou a musí za něj platit dluhy. Druhé nejmladší dceři zjistili lékaři onemocnění cukrovkou. Náklady na stravu se tak zvýšily o další stokoruny. Připadá vám už teď příběh absurdní?

Ilustrační fotoFoto: Deník/Libor Běčák

Na dávkách v hmotné nouzi letos v regionu vyplatilo Ministerstvo práce a sociálních věcí přes sedm milionů korun.

Pro ženu, říkejme jí Tamara (skutečné jméno má redakce k dispozici), však představuje krutou realitu. Měla však aspoň částečně štěstí. Skončila s dětmi v Charitním domově pro matky s dětmi ve Zlíně na Jižních Svazích.

„Mám jinak problém získat bydlení pro sebe a čtyři děti," posteskla si Tamara. V jednatřiceti letech zná už bídu dokonale a její čtyři děti jakbysmet.

Ve Zlínském kraji žije podle Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) na hranici chudoby kolem půldruhého tisíce rodin, kde jsou nezaopatřené děti.

Přesto dobrou zprávou je, že oproti loňskému roku klesl v regionu tento počet o tři stovky rodin. Na dávkách v hmotné nouzi tak letos v kraji vyplatilo MPSV přes sedm milionů korun.

Nejvíce rodin s dětmi, které lidově řečeno „třou bídu s nouzí", je na Kroměřížsku. Tam stát letos již vyplatil 511 rodinám přes dva a půl milionu korun. Následuje Vsetínsko se 452 rodinami v hmotné nouzi, kterým ministerstvo vyplatilo na dávkách téměř dva miliony a tři sta tisíc korun.

Na Uherskohradišťsku žije v bídě téměř tři sta rodin s dětmi, stát jim poskytl v dávkách o milion korun méně než na Vsetínsku. Nejméně těchto rodin žije pak na Zlínsku, kde MPSV poskytlo dávky potřebným v nouzi přes milion korun.

Rodinám v nouzi pomáhají také různé projekty MPSV.

Jedním z nich je i projekt Obědy do škol. Až do roku 2020 z něj může Česko vyčerpat až 400 milionů korun. Ve školním roce 2016/2017 se do projektu zapojí přes 200 škol v celkem čtyřech krajích.

Zlínský kraj však v první výzvě o peníze nepožádal, druhá už pro kraj nebyla vyhlášena.

„Zvolený model poskytované podpory je administrativně i požadovanými postupy natolik složitý, že jeho náklady by byly daleko vyšší než získané dávky pro školáky na obědy, " vysvětlila za Zlínský kraj mluvčí Renata Janečková.

Ve Zlíně se rodiny s nezaopatřenými dětmi, které žijí na hranici bídy, mohou obrátit na město.

„Snažíme se potřebným rodinám pomáhat například tím, že spolupracujeme s Potravinovou bankou a nepravidelně je zásobujeme potravinami," přiblížil za zlínskou radnici mluvčí Zdeněk Dvořák. Ale to podle něj není všechno.

„Dalším počinem jsou vánoční dárky pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin, kdy je nakupujeme dle potřeby každé rodiny a přání konkrétního dítěte zčásti z prostředků města a zčásti ze sponzorských darů, které díky laskavým dárcům shromáždíme," zmínil Zdeněk Dvořák.

Podle vedoucí azylového domu pro matky s dětmi ve Zlíně Evy Danielové nezbývá některým maminkám přes veškerou snahu a dávky ani na „lepší" jídlo.

„I když dostanou dávky i pomoc v hmotné nouzi, která se nevyplácí pravidelně, musí zaplatit ubytování, nejnutnější věci a jídlo pro děti. Na další výdaje jako oblečení a obuv jim mnohdy také nezbývají peníze," připomíná Eva Danielová.

Fryšták Pochopení žáků, že je dobré si pomáhat, udělat něco zdarma pro druhé, že ne všichni mají peníze na úplně běžné věci a že je taková situace může trápit a vyčleňovat z kolektivu byly hlavní myšlenky, které vedly k založení sociálního fondu pro žáky v základní škole ve Fryštáku.

Ve Fryštáku přispívají školákům anonymně

„Občas se stává, že někteří rodiče z nejrůznějších důvodů nemají dostatek peněz na školní obědy, nákup učebních pomůcek, zájmové kroužky, školní výlet nebo na lyžařský kurz. Pokud si rodič požádá, může mu být poskytnut příspěvek. Žádost posuzuje třídní učitel žáka společně s vedením školy," seznámil ředitel fryštácké základky Libor Sovadina.

Protože se jedná mnohdy o choulostivé životní situace, je celý proces neveřejný a diskrétní a žádná jména se nikde nezveřejňují. S myšlenkou založení sociálního fondu pro žáky jejich školy přišla učitelka z 1. stupně Helena Uhříková, která společně s maminkou žáka Michaelou Nutilovou uvedla tuto myšlenku do reality.

Nejdřív využily možnost podpory z projektu agentury VIA a jejího programu Pomáhej 2014. Už první rok se žákům, učitelům a rodičům podařilo do sociálního fondu zajistit asi 13 tisíc korun. V dalším roce více než 20 tisíc korun pořádáním školní benefiční akademie.