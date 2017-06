V Česku se objevil africký mor prasat. Nákazu objevili ve Zlíně

V úterý potvrdil na tiskové konferenci ministr zemědělství Marian Jurečka, že ve Zlíně se objevil africký mor prasat.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Miroslav Rada

Podle veterinářů, se nakažená zvířata – dva divočáci měla objevit v okrajové části Zlína, na Havlíčkově nábřeží, pár kilometrů od místa, kde chovají několik tisíc prasat. V oblasti tak bude kvůli nákaze afrického moru prasat vymezeno takzvané zamořené pásmo. Zde tak nebude moci být lovena a krmena divoká prasata.

Jak ale odborníci zdůrazňují, nákaza není přenosná na lidi. Pokud se však objeví v chovu, je třeba ho podobně jako u ptačí chřipky utratit a vyhlásit ochranné pásmo. Jde totiž o akutní, vysoce nakažlivé onemocnění podobné klasickému moru prasat. Nakažená zvířata téměř ve všech případech hynou.

Podle informací Zlínského deníku, právě zasedá komise zlínské veterinární správy.

Krátce před polednem čekají jednatelé a pracovníci společnosti Zemet ve Zlíně-Tečovicích na kontrolu z Krajské veterinární správy. Zemet se mimo jiné zabývá chovem a prodejem prasat. Ve dvou chovech zde mají pět tisíc kusů prasat.

„Provedou odběr krve u šedesáti kusů dnes a u šedesáti kusů zítra," přiblížil hlavní zootechnik a jednatel tečovické společnosti Aleš Mikoška.

Jak uvedl, kolem jejich farmy byl spuštěn kompletni systém bio security. Je úzkostlivě dodržováno bezpečnostní hygienické opatření, probíhá kontrola oplocení, je omezen i volný pohyb po areálu. Zaměstnanci nesmí ani mít s sebou svačiny, které obsahují maso a masné výrobky.

„Co se týká chovu prasat, patříme ke špičce v České republice. Na ta opatření se ve spolupráci s veterinární správou připravujeme již rok, kdy se nákaza moru objevila v Polsku a na Ukrajině," seznámil Aleš Mikoška.

Podle něj pokud by přesto byli nuceni chov vybít, společnost by to zásáhlo, i když náhrada za vybití chovu by byla stejná jako v případě ptačí chřipky.

„Zasáhlo by nás to, živočišná výroba je jedna třetina naší firmy. A také by nás to zasáhlo psychicky. Pevně věříme, že vše dobře dopadne, " uvedl jednatel společnosti Zemet Tečovice.