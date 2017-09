V dětském domově se hledala Korunka Luhačovice a nakonec se ztratily děti

Ani nevlídné a sychravé podzimní počasí nemohlo zkazit pozitivní atmosféru, která v sobotu 23. 9. vládla u nás v Dětském domově a Základní škole ve Vizovicích. Tento den se nesl v duchu horlivého očekávání příjezdu milé návštěvy - Veroniky Záhorské, ředitelky neziskové organizace Korunka Luhačovice a dalších významných hostů.

Na tento den totiž připadla oslava 10. výročí zahájení podpory a vzájemné spolupráce neziskové organizace Korunka Luhačovice s Dětským domovem a ZŠ Vizovice. Je to již deset let, co mají naše děti to štěstí oslovovat Veroniku Záhorskou tetičko Veroniko.

Albert Einstein jednou pronesl: „Jsme tu pro druhé lidi, především pro ty, na jejichž úsměvu a blahu závisí naše vlastní štěstí.“ A naše milá tetička za ta léta nesčetněkrát rozzářila oči dětí štěstím, vykouzlila spokojený úsměv na jejich tvářích a upřímně se usmívala spolu s nimi.

„Díky Korunce a Veronice mají naše děti nejen spoustu krásných a i potřebných věcí, jako jsou například nové matrace a přikrývky, díky nimž mohou v noci pohodlně a bezstarostně snít, ale mají díky ní především nespočet zážitků a šťastných chvil, na které budou vzpomínat celý život. Veronika s nimi pravidelně tráví slavnostní vánoční večeři, bere je na nákupy dárků, zařizuje jim zajímavé výlety…,“ uvádí Eva Čapková, ředitelka dětského domova.

Děti pro tetičku jako upomínku na společně strávená léta vyrobily kytici, kterou tvořilo celkem jedenáct květin - deset bílých, symbolizujících 10 společných let a jednu červenou, která v celé kytici na první pohled vyčnívá a je stejně výjimečná jako Veronika.

Program celého dne byl koncipován jako den s Korunkou, vzpomínali jsme na společné zážitky, děti poděkovaly naší patronce dárky, které jí vyrobily a samozřejmě, že nechyběl ani narozeninový dort. Všechny přítomné pobavil a rozesmál profesionální kouzelník a iluzionista Jiří Hadaš. Ten měl také na svědomí zmizení a znovunalezení našich dvou dětí. Dalším speciálním hostem byl Patrik Hetmer, slabozraký sportovec z Luhačovic, který bude reprezentovat na paralympijských hrách Českou republiku v alpském lyžování, a který je pro naše děti vzorem toho, že každý může i přes velké životní překážky dosáhnout svého snu.

Vrcholem večera byl skupinový tanec, kdy se děti roztančily v rytmu chytlavé melodie indického interpreta Daler Mehndi při skladbě Tunak Tunak Tun. Jejich bezprostřední taneční vystoupení nakazilo všechny přítomné a za chvíli se už celé osazenstvo vlnilo v rytmu hudby ♫♬♩

A jak vnímají Veroniku naše děti?

„Milá tetičko, mám tě moc rád. Děkuji moc za vše.“ (Dominik, 10 let)

„Teto Verčo, děkuji moc za zážitky s tebou.“ (Roman, 9 let)

„Teto Verunko, děkuji za všechno, co jsi pro mě udělala! #love#friend#♥#:*#best#girl#♥ (Josef, 22 let)

„Teto Verunko, buď taková, jaká jsi, jsi výjimečný člověk a toho si moc vážím. Lidé, kteří pomáhají, mají pro mě obrovskou cenu, ty patříš samozřejmě mezi ně. Přece každý si může vybrat to, jaký bude. Je to na nás. Moc Ti za všechno děkuju, jsi úžasná žena!“ (Simona, 20 let)

A my s tímto výrokem bezvýhradně souhlasíme, Veronika Záhorská je skutečně úžasná žena, které patří naše srdečné DĚKUJEME! Bez ní by byl život našich dětí mnohem chudší. „Máme Tě moc rádi, tetičko!,“ vzkazují všichni z Dětského domova a Základní školy ve Vizovicích.

Autor: Veronika Manová, Odborná vychovatelka DD