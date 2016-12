V Lukovečku koledovali. Narodil se tam i Ježíšek

Lukoveček – Zpěv vánočních koled, dobrá nálada a vůně horkého punče se nesla v předvečer Štědrého dne z Lukovečka. Snad skoro celá vesnice se tam šla na tradiční Zpívání koled u kapličky. Zazněly tam nejen známé vánoční koledy, ale také děti, mládež a dospělí sehráli živý betlém.

„Vždycky to tady pořádají třiadvacátého před Štědrým dnem. Je to takové pěkné zahájení Vánoc. Díky tomu si opět uvědomíme, že jsou nejkrásnější svátky v roce v plném proudu," netajila dojetí z příjemné akce Marie Musilová ze sousedního Fryštáku.

Vlezlou zimu díky příjemné atmosféře nevnímal zase Jiří Jurčík, který také do obce přijel z Fryštáku. „Jezdíme sem každý rok, je to tady vždycky nádherné. Moc se nám to líbí," netajil radost.

Zpívání koled u kapličky se v Lukovečku konalo už pojedenácté. Na počátku tradice stála nejprve trojice lidí, postupně se ale počet rozšířil až ke čtyřiceti účinkujícím.

„Pořádáme ji už od roku 2005, od roku 2009 k tomu děláme živý betlém," řekla Deníku jedna z účinkujících Irena Jurčíková. Za andílky, Marii, Josefa či třeba Tři krále se převlékli místní obyvatelé. Trénovali na to v podstatě asi dva měsíce dopředu. Od srpna posloucháme doma kvůli tomu koledy," zasmála se Irena Jurčíková.

Zahřát se lidé mohli horkým punčem či čajem. „Vždycky je to tady moc pěkné a jiné. Moc se na to těšíme a pokaždé jsme spokojeni," zhodnotila Alena Šestáková z Lukovečka.